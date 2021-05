Verwarde man die agent bespuugde na 272 dagen voorarrest naar zorginstelling

De rechtbank in Almelo heeft een 56-jarige dakloze man die vorig jaar augustus in Hengelo een agent bespuugde veroordeeld tot 272 dagen celstraf. De man zat die dagen al uit. Hij kan morgen gelijk terecht bij een zorginstelling.

Op 13 augustus spraken politiemensen de 56-jarige aan. Hij rende met een mes in zijn hand op een van de agenten af terwijl hij riep "ik steek je aan het mes en ik maak je godverdomme kapot.” Toen hij overmeesterd werd, spuugde hij een agent in zijn gezicht en zei daarbij dat hij corona had; dat was niet zo.

Geen medicatie

De man was op het moment dat hij in de fout ging verward. Hij had al een tijdje geen medicatie meer geslikt en had last van waanbeelden.

Het incident met de politiemensen was niet het enige. Zo bedreigde hij eind juni iemand met de dood. Halverwege juli drong de man een woning in Hengelo binnen, waarvan hij dacht dat het zijn huis was. Hij beschuldigde de bewoner ervan dat die zijn spullen had weggemaakt.

Rare dingen

Uit onderzoek van gedragsdeskundigen werd duidelijk dat de man bipolair is en last heeft van psychoses. Vorig jaar zomer was hij gestopt met het innemen van medicatie met als gevolg dat hij waanbeelden kreeg en rare dingen deed.

Op verzoek van de officier van justitie deed de rechtbank meteen uitspraak in de zaak. Dat had er mee te maken dat de man morgen terecht kan in een zorginstelling waar hij begeleiding en hulp kan krijgen.

Gelijk naar instelling

Omdat het lastig is om een andere goede plek voor hem te vinden en de instelling aangaf dat ze de plaats niet lang konden vasthouden, besloot de rechtbank dat hij gelijk naar de instelling mag.