Eis half jaar voorwaardelijk voor steekpartij op camping Hoge Hexel

Voor de rechtbank in Almelo is een voorwaardelijke celstraf van een half jaar geëist tegen een 34-jarige man uit Hongarije. De man zou in juli 2018 een landgenoot gestoken hebben met een mes op een camping in Hoge Hexel. Die raakte gewond en had een snee in zijn borst.

Volgens de 34-jarige die tegenwoordig in Hoogeveen woont viel het slachtoffer hem lastig. De man, een beer van een vent, zou eerder al geld geëist hebben, maar kwam op de dag van het incident ook nog eens met het verhaal dat hij de auto van de 34-jarige wilde.

Worsteling

Uiteindelijk ontstond er een worsteling waarbij de landgenoot gewond raakte door een mes dat de 34-jarige in zijn hand gehad zou hebben. De politie nam uiteindelijk twee messen in beslag, maar niet duidelijk werd of het steekwapen er ook tussen zat.

Voor de 34-jarige was de rechtszaak erg emotioneel omdat er voor hem veel van af hangt. In tranen vertelde hij de rechters dat hij de zorg heeft voor zijn ouders, zijn vader raakte recent na een coronavaccinatie verlamd. Zijn ouders zijn volledig afhankelijk van hem, net als zijn dochtertje van 7. De werkgever van de 34-jarige wil hem niet kwijt. Hij is erg tevreden en schreef dat ook in een brief aan de rechtbank.

Stap te ver

Volgens de officier van justitie was de situatie waarin de Hongaar terecht kwam er wel één waarin hij zichzelf mocht verdedigen. Maar het mes was een stap te ver.

De rechtbank doet op 28 mei uitspraak