LTO-bestuurder Bonthuis verwacht dat Brussel tot inkeer komt over leningen: "Er komt een wijzer besluit uit"

Boeren die er door nieuwe regelgeving in 2023 niet in slagen geld te lenen bij een bank komen 'in het illegale circuit' terecht en zullen moeten stoppen met hun boerderij. Dat zegt LTO-bestuurder Arjan Bonthuis uit Zenderen in reactie op het nieuws dat banken zich over twee jaar aan nieuwe regels moeten houden bij het toekennen van leningen aan boeren. De Europese Commissie moet er nog mee instemmen maar voor boeren zou het betekenen dat geld lenen bij de bank bijna onmogelijk wordt.

"De wetgever vertelt hoe je je bedrijf moet inrichten en als je daar niet aan kunt voldoen zit je in het illegale circuit, min of meer. En dan zul je moeten stoppen", aldus Bonthuis.

Het was toch al niet zo makkelijk voor boeren om een lening te krijgen. "De banken zijn niet meer zo scheutig als vroeger. We werden natuurlijk altijd gefinancierd op basis van kilogram product. Dus als je maar veel molk of veel varkens had dan kon je daar ook veel financiering op krijgen en dat zie je toch dat ze daar sinds de bankencrisis wat voorzichtiger in zijn geworden."

"Daarnaast kijken banken ook naar de rendementen en hoe je als bedrijf en als gezin in elkaar zit", vult Bonthuis aan. "Dat heeft wel impact op de financiering van de landbouw op dit moment. En wellicht nog veel sterker in de toekomst, dus.

Het is natuurlijk nog geen wet, maar ik vind het wel zorgelijk dat deze discussie er is. LTO-bestuurder Arjan Bonthuis

Banken verstrekken nu nog leningen aan boeren met hun grond en gebouwen als onderpand. Door de verscherpte regels die uit het Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) voortkomen, zouden de kasstromen en winstgevendheid van een boerenbedrijf als basis voor de financiering worden gezien. Omdat het verdienmodel van boeren in Nederland onder druk staat, kunnen boeren bij strengere regels rond financiering in de problemen komen.

Bijzondere positie

Direct zorgen maakt Bonthuis, zelf ook boer, zich nog niet. "Het is natuurlijk nog geen wet, maar ik vind het wel zorgelijk dat deze discussie er is." Bonthuis vindt dat er van hogerhand nagedacht moet worden over een oplossing en dat gebeurt op dit moment niet stelt hij. "Landbouw heeft toch een bijzondere positie in de financieringswereld. Wij werken gewoon met lage rendementen."

Ik ga er van uit dat Brussel tot inkeer komt en dat er een wijzer besluit uit komt dan dat wat er nu voor ligt. LTO-bestuurder Arjan Bonthuis

Boerenbedrijven zijn gezinsbedrijven met een bedrijfsvoering die gericht is op de lange termijn. Als het eens een jaar tegenzit, gaat het vaak het jaar erop wel weer beter, is het idee. "Maar daar wordt op dit moment geen rekening mee gehouden", aldus Bonthuis.

Niet alleen Nederland

Er is een flinke lobby gaande in Brussel om er voor te zorgen dat er een uitzonderingspositie voor boeren komt. Maar wordt die lobby een succes? "Ik ga er toch wel van uit dat er ook in Brussel wordt nagedacht over hoe de veehouderij en de landbouw in elkaar zit", zegt Bonthuis. "Het is niet alleen Nederland hè? Heel Europa heeft gewoon te maken met landbouw waar in sommige jaren rendementen gedraaid worden waarbij je op de nullijn zit of zelfs eronder. Ik ga er van uit dat Brussel tot inkeer komt en dat er een wijzer besluit uit komt dan dat wat er nu voor ligt."