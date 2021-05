Wat vind jij: Zou jij werk van de provincie willen overnemen?

Het is nog amper op provinciaal niveau toegepast: het uitdaagrecht. Toch gaat de provincie Overijssel gaat deze 'right to challenge' invoeren: als je als burger denkt iets beter, slimmer of goedkoper te kunnen dan de provincie, dan krijg jij de vrijheid en de ondersteuning om dat ook te gaan doen.

Dit uitdaagrecht wordt al in sommige Overijsselse gemeenten toegepast. Zo hebben bewoners van de buurtschap Ommerkanaal het beheer van bermen en sloten overgenomen. En in Borne is er een inloophuis dat wordt beheerd door het zelfregieteam Borne.

Commissaris van de Koning Andries Heidema is blij: “Inwoners kunnen ons helpen op allerlei terreinen. Denk aan landschap- en natuurbeheer, openbaar vervoer in het buitengebied en groenvoorziening langs provinciale wegen. Dit is een mooie manier om betrokkenheid van inwoners bij het werk van de provincie te vergroten."

Zijn er zaken in jouw omgeving waar jij je wel over zou willen ontfermen? We zijn benieuwd! En laat ook vooral weten waarom je dit plan wel of niet ziet zitten. Dat kan in de reacties hieronder of op Facebook.