Verdachte van brandstichting in Enschede had visioenen over brand op plaats delict

Dertig maanden cel waarvan 23 maanden voorwaardelijk. Dat was de eis die de officier van justitie maandag in petto had voor een 40-jarige vrouw uit Duitsland. De vrouw zou in november vorig jaar midden in de nacht brand hebben gesticht bij een woning aan de Noord-Esmarkerrondweg in Enschede.

De brand werd op tijd ontdekt door de oudste zoon van de bewoners. Hij wist de brandende struik met een emmer water te blussen. De zoon kon de slaap niet vatten omdat er voorafgaand aan deze brand al meerdere brandstichtingen rond en bij de woning waren. Zo gingen twee auto's van de bewoners in vlammen op en was er een brandje bij een deur. De Duitse werd niet voor deze branden vervolgd, ze ontkent betrokkenheid.

Visioenen

Waarom de vrouw de struik in brand stak werd niet helemaal duidelijk. Ze was patiënt van de bewoner bij een Therapiezentrum in een klein plaatsje achter Rheine. De twee waren bevriend geraakt maar toen de vrouw steeds visioenen over branden rond de woning in Enschede begon te delen werd het ongemakkelijk. De bewoner verwees de vrouw naar een collega en het lijkt erop dat ze daar niet mee om kon gaan.

Helemaal duidelijk werd dat ook niet, onderzoek door gedragsdeskundigen verliep moeizaam door de taalbarrière. Zelf zei de vrouw 'u kunt het zien als een soort van kortsluiting bij mij, toen ik weg reed zag ik dat het uit was, op dat moment begon mijn hoofd weer te functioneren."

Behandeling en begeleiding nodig

De reclassering adviseerde dat hun Duitse collega's de begeleiding beter konden overnemen en dat ook wel willen. Voor de officier van justitie was in ieder geval duidelijk dat de vrouw wel behandeling en begeleiding nodig had. Maar wel met een flinke voorwaardelijke straf "achter de deur" om te voorkomen dat ze de aanwijzingen aan haar laars lapt.

Op 28 mei doet de rechtbank uitspraak.