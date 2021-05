Ouders en bestuursleden botsen bij bijeenkomst kindcentrum Wijhe

Het toekomstige kindcentrum in Wijhe komt steeds een stapje dichterbij. Maandagavond is de gemeenteraad van Olst-Wijhe in conclaaf gegaan in een beeldvormende raadsbijeenkomst met zowel de ouders als bestuursleden van de fuserende scholengemeenschap. Hierbij stonden de ouders en bestuursleden soms lijnrecht tegen over elkaar.

Om de samenwerking tussen kinderopvang, basisonderwijs en middelbaar onderwijs het beste tot zijn recht te laten komen, is het bouwen van het kindcentrum op het SPOC-terrein in Wijhe noodzakelijk. Dat stellen de bestuurders van zowel de scholen van De Mare als van MijnPlein. "In 2017 zijn wij als scholenbestuurders een traject gestart om er samen voor te zorgen dat er kwalitatief onderwijs kan worden blijven gegeven. Onderwijs is meer dan les geven. De plannen met het kindcentrum passen bij onze doelstellingen," zo concludeert bestuurslid Marlous Siemelink van De Mare.

Boerhaar

Door het centraliseren van de scholengemeenschap in de gemeente, zal er onder meer een einde komen aan basisonderwijs in Boerhaar. Dit viel bijvoorbeeld niet in goede aarde bij de aanwezige ouders: "Dit plan haalt het hart weg uit het dorp," zo betreurt een van de ouders. Volgens Bart de Grunt van MijnPlein was het in stand houden van de basisschool in onder meer Boerhaar gewoonweg niet haalbaar: "We hebben alle opties bekeken. Ook de optie dat er één school op SPOC zal komen en de huidige school in Boerhaar blijft. Maar een school met 20 of 40 leerlingen op de Boerhaar is niet te doen voor een stichting als MijnPlein. Sorry, het is echt mijn vak. Maar het is echt waar."

Ik snap dat mensen er niet mee eens zijn. We zullen nooit een situatie bereiken waarin we iedereen tevreden kunnen stellen. Burgemeester Ton Strien

Eén van de ouders counterde op De Grunt dat veel kinderen hierdoor genoodzaakt zijn verder te fietsen ofwel met de auto te moeten worden weggebracht. Marlous Siemelink reageert: "Er komt momenteel veel emotie los bij het vertrek uit Boerhaar. Maar wij zien juist dat de kinderen die daar op school zitten, eigenlijk dichterbij het mogelijke kindcentrum op het SPOC wonen. Daardoor zal het aantal verkeersbewegingen afnemen." Projectmanager Willem Mulder van het SPOC vult Siemelink aan: "Uit onderzoek bleek inderdaad dat de meeste kinderen dichtbij het SPOC wonen. Wij zullen kijken naar een mogelijke wandel of fietsplan om het aantal verkeersbewegingen te minimaliseren."

Modder gooien

Gedurende de avond vorderde, leken de ouders en bestuursleden van de scholengemeenschappen steeds verder uit elkaar te komen liggen. De aanwezige ouders betichtten de bestuursleden er onder meer van informatie achter te houden en het feit dat het plan al besloten was voordat inspraak vanuit de ouders mogelijk was. Burgemeester en tevens portefeuillehouder onderwijs Ton Strien kwam met een heldere conclusie: "Ik snap dat mensen er niet mee eens zijn. We zullen nooit een situatie bereiken waarin we iedereen tevreden kunnen stellen. Het belangrijkste is dat wij optimaal onderwijs weten te creëren voor iedereen van 0 tot 16 jaar."

Ook werd er door de aanwezige ouders verbazing uitgesproken over de mogelijke kosten van dit hele project. Volgens de huidige beraming zou het kindcentrum circa 10 miljoen euro moeten gaan kosten. Veel meer dan de in 2017 begrootte 4 miljoen euro. Dit viel in het verkeerde keelgat bij de ouders. Zeker nadat de gemeente afgelopen periode de inwoners uitnodigde mee te praten over mogelijke bezuinigingen in Olst-Wijhe. Volgens projectmanager Willem Mulder zijn de kosten simpel te verklaren: "De kosten in 2017 waren enkel beraamd op de bouw van kindcentrum. Per 2021 is bijvoorbeeld landelijk opgenomen dat het gebouw klimaatneutraal moet worden gerealiseerd. Daarnaast hebben wij ook de kosten van de inrichting voor de ruimtelijke indeling meegenomen in de huidige beraming."

Vervolg

De aanwezige gemeenteraadsleden zagen toe hoe de ouders en bestuursleden het deze maandagavond niet eens werden met elkaar. Ondanks dat niet alle vragen beantwoord werden, bleek de raad voldoende te zijn geïnformeerd om op 31 mei een oordeel te vellen over de huidige plannen. Komende zomer hoopt de raad een definitief besluit te nemen over het mogelijke kindcentrum op de SPOC-locatie in Wijhe.