De zinderende promotierace van GA Eagles volg je bij RTV Oost

We trappen morgen af met de voorbeschouwingen vanuit De Adelaarshorst met onder meer trainer Kees van Wonderen en enkele spelers. GA Eagles zal moeten winnen bij Excelsior en hopen op puntenverlies van De Graafschap in eigen huis tegen Helmond Sport. Alleen dan promoveert de Deventer ploeg. Als Go Ahead ook punten laat liggen, zijn ook Almere City en NAC Breda nog in de race voor directe promotie.

D-Day

Op woensdag beginnen we in KlaarWakker op Radio Oost met clubicoon Wietse Veenstra. Later op de dag nog de nodige voorbeschouwingen met fans die in deze corona-misère op een ingetogen wijze de laatste speelronde moeten beleven. Geen grote schermen in de binnenstad of in De Adelaarshorst, maar de ontknoping volgen zij thuis.

Weet trainer Kees van Wonderen de indrukwekkende opmars te verzilveren? (Foto: Orange Pictures)

Visual Radio

En dan is De Oosttribune op Radio Oost een zeer prettige uitkomst. De wedstrijd is namelijk integraal te volgen via Visual Radio. Nico Wantia en Tijmen van Wissing doen verslag vanuit Rotterdam. Daniel Godinho Veiga neemt plaats in ons match-center om de situaties op de andere velden te volgen, terwijl Bart Kieft meekijkt met de fans van Go Ahead Eagles. In de studio zitten de gastheren Paul Schabbink en Jan van Staa.

Woensdag om 12.15 uur is er een extra De Oosttribune (Foto: RTV Oost)

Extra Oosttribune

Om extra in de stemming te komen nemen Bert van Losser, Jan van Staa woensdagmiddag om 12.15 uur al plaats op De Oosttribune. Deze uitzending is ook op tv te zien vanaf 17.30 uur. Na afloop van alle wedstrijden op woensdagavond komt De Oosttribune er zeer waarschijnlijk online met een uitzending rondom de ontknoping in de Keuken Kampioen Divisie. Volg hiervoor de app.