Gemeenteraad Zwolle lijkt unaniem achter keiharde aanpak drugscriminaliteit te staan

Grote en kleine drugscriminelen in Zwolle worden keihard aangepakt door middel van het zogenoemde Damoclesbeleid. De gemeenteraad van Zwolle lijkt daar unaniem achter te staan.

Het beleid is niet helemaal nieuw, maar nu wordt wel duidelijk welke kracht er vanuit gaat. Het geeft de burgemeester bijvoorbeeld de middelen om hard te handhaven. Panden waar drugsdealers wonen en waar drugs worden gevonden worden gesloten. Even als locaties waar soft- en harddrugs liggen opgeslagen of worden gemaakt.

Afgepakt

Bewoners verliezen hun woning als ze thuis in verband worden gebracht met een ernstig drugsdelict. De woning gaat op slot en de bewoners komen niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Voor koopwoningen geldt dat de hypotheek meteen afbetaald moet worden en een nieuwe hypotheek wordt aan de desbetreffende personen niet meer verstrekt.

Niet alleen huizen gaan op slot. Ook dure auto's, scooters en kostbare bezittingen van drugscriminelen worden afgepakt.

Onveilig

Maandagavond debatteerde de Zwolse raad over dit beleid. Burgemeester Peter Snijders werd gevraagd om tekst en uitleg te geven. Hij benadrukte dat de nieuwe regels niets met het coffeeshopbeleid te maken hebben. Het gaat om de handelsvoorraden en productielocaties. Criminelen liggen op de loer op deze voorraden met als gevolg ondermijning, afpersing, schietpartijen en autobranden. Bewoners in buurten waar dit zich afspeelt voelen zich daardoor niet veilig.

Silvia Bruggenkamp, fractievoorzitter van de partij Swollwacht, heeft geregeld iets op straat gezien dat zij linkt aan drugscriminaliteit. Bijvoorbeeld peperdure auto's in straten met veel sociale huurwoningen, dat klopt volgens haar niet. Ze woont net als raadslid Marco van Driel van D66 in de wijk Holtenbroek. Volgens haar een prima en veilige wijk om te wonen. Van Driel vertelde de raad over de auto van zijn buurman die onlangs in vlammen opging.

Thuisgebruikers

Een kritische noot over het Damoclesbeleid kwam van D66. Raadslid van Driel sprak over feestjes in zijn jongere jaren waarbij er wel eens een joint rookten. Al deed hij dat zelf niet zo benadrukte hij. Dreigen dit soort 'thuisgebruikers' nu uit hun huizen te worden gezet als ze betrapt worden?

Burgemeester Snijders reageerde daarop en zei dat het beleid daar niet op is gericht. Als iemand voor eigen gebruik net iets te veel in huis heeft of net een paar plantjes teveel heeft gekweekt, zal er niet keihard worden opgetreden. Dit heeft niets met de handel en de daarbij gepaarde criminaliteit te maken.