Omtzigt en Rutte gaan met elkaar om tafel, onbekend nog wanneer

VVD-leider Mark Rutte en CDA-prominent Pieter Omtzigt gaan met elkaar in gesprek. Omtzigt kwam in het nieuws nadat oud-verkenner Ollongren was gefotografeerd met formatiestukken onder haar arm, waar de tekst 'Positie Omtzigt, functie elders' op stond. Rutte bleek daar een grote rol in te spelen.

Rutte had - ook op camera - ontkend iets met de passage te maken te hebben gehad. Toen alle gespreksverslagen van de eerste formatiegesprekken openbaar werden, bleek toch dat Rutte tijdens formatiegesprekken over Omtzigt had gesproken. In een Kamerdebat zei Rutte dat hij zich daar weinig van kon herinneren.

Ook werd er in de ministerraad gesproken over Omtzigt, die als coalitie-Kamerlid kritische vragen bleef stellen over de kinderopvangtoeslagaffaire. Bewindspersonen beklaagden zich over de houding van het Enschedese Kamerlid.

'Herstel gaat langzamer dan gehoopt'

Bij Nieuwsuur zei Rutte gisteravond met Omtzigt in gesprek te gaan. Rutte wil vooral weten waar de boosheid bij Omtzigt zit.

Wanneer het gesprek tussen de twee politici gaat plaatsvinden is nog niet bekend. Omtzigt, uit Enschede, zit al enige tijd ziek thuis. Rutte stelde voor om vrijdag met elkaar om tafel te gaan, maar dat vindt Omtzigt te snel.

'Ik heb geantwoord dat ik altijd tot een gesprek bereid ben, maar dat het op dit moment niet lukt dit soort gesprekken te voeren. Ik hoopte eerder weer aan het werk te kunnen, maar mijn herstel gaat langzamer dan gehoopt door de aanhoudende stroom zaken rond mijn persoon', schrijft Omtzigt op Twitter.