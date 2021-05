Hennie de Haan, voorzitter van Nederlandse Vakbond Pluimveehouders stopt

Hennie de Haan stopt na zes en een half jaar als voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP). "Ik heb in die korte tijd twee grote crisissen meegemaakt. De vogelgriep en de fipronilcrisis. Het is nu tijd om wat anders te gaan doen."

"Ik ben na deze twee heftige crisissen behoorlijk vermoeid geraakt. Het zou een baan van twee dagen zijn, maar ik heb me er letterlijk dag en nacht voor ingezet. Nu zitten we weer midden in de stikstofcrisis en hoe de landelijke politiek daar mee omgaat, frustreert mij enorm. Het leek mij beter dat er een frisse voorzitter komt die mooie, nieuwe kansen ziet voor de sector. Want die zijn er natuurlijk ook", zo vertelde De Haan in het radioprogramma Groot Onderhoud.

Fipronil

De Haan is vooral bekend geworden in de periode dat fipronil in eieren werd gevonden, waardoor opeens het bestaan van veel kippenboeren onzeker werd. "Veel van de boeren die getroffen zijn tijdens die crisis, hebben met eigen spaargeld hun bedrijf moeten redden. De emotie die hierin doorleeft is enorm. Hele pensioenen zijn er in gestopt."

Uit leven stappen

"Ik was echt bang dat sommige boeren uit het leven zouden stappen, omdat ze geen andere uitweg meer zagen. Regelmatig zat ik met huilende boeren aan tafel. Ik maakte me enorm zorgen dat mensen er aan onderdoor zouden gaan. Juist voor die mensen heb ik extra goed mijn best gedaan, omdat ik met partijen aan tafel zat die ook echt iets konden betekenen voor de sector."

Social Media

"En die emoties komen niet alleen door dit soort crisissen. Maar ook dat boeren het gevoel hebben dat ze niet gewaardeerd worden. Soms schrik ik me een ongeluk wat voor een teksten er via social media worden gestuurd. Dat boeren dierenbeulen zijn en moordenaars. Dat is zo polariserend, daar komen we nooit verder mee. We moeten met elkaar in overleg en niet alleen maar het eigen gelijk willen krijgen."

We moeten met elkaar een middenweg vinden, niet polariseren, niet zo zwart-wit doen" Hennie de Haan, NVP

Kip bij poot pakken

"Ik vind hoe dierenactivisten reageren op onze boeren, onze voedselproducenten vaak te extreem. Wakker Dier doet er alles aan om het eten van vlees uit te bannen. Maar dat is veel te zwart-wit. Zij hebben nu geëist dat de overheid gaat handhaven op de EU-transportverordening waarin staat dat kippen niet bij de poten gepakt mogen worden. Demissionair minister Carola Schouten moet dit van de rechter onderzoeken."

"Maar als de dieren op een andere manier gevangen moeten worden, kost dat veel meer tijd. Levert dat dan geen extra stress op voor de dieren? Dat denkt ik wel. En ook wordt het veel duurder, waardoor onze prijzen van kippenvlees en eieren omhoog moeten gaan. Dat heeft weer gevolgen voor de export van onze producten en dat willen we toch ook niet."

Niks doen

Bij de vraag wat De Haan gaat doen nadat deze baan stopt, trekt ze haar schouders op. "Geen idee. En ik vind het heerlijk om even een paar maanden niks te kunnen doen. Gewoon om te kijken wat ik waar ik me nu weer 100 procent voor kan inzetten. Maar eerst even tot rust komen."

Wilt u het hele gesprek met Hennie de Haan terugluisteren? Ga dan naar Groot-Onderhoud op de RTV oost site of luister via spotify