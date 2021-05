Bestuursvoorzitter ZGT: 'Coronasituatie in Twente ziet er niet heel rooskleurig uit'

In de aanloop naar een nieuwe coronapersconferentie vanavond, ligt dezelfde vraag op tafel als drie weken geleden. Is er genoeg ruimte in de ziekenhuizen om de coronamaatregelen te versoepelen? Naar verwachting besluit het kabinet vanavond dat vanaf volgende week de pretparken, sportscholen en dierentuinen open mogen. Het landelijk beeld in de ziekenhuizen laat een langzame daling zien, maar in Twente 'ziet het er niet heel rooskleurig uit'.

Hilde Dijstelbloem, bestuursvoorzitter van het ZGT en bestuurslid van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), schetst de situatie in Twente. "Op dit moment zien we geen daling. De afgelopen weken gingen de besmettingscijfers in Twente de goede kant op, maar we zien dat dat is veranderd."

Dat is ook terug te zien in de cijfers. "We hebben een toenemend aantal positieve testuitslagen en we zien ook meer opnames afgelopen week. En ten opzichte van landelijk, doen we het in Twente minder goed. Dus het ziet er niet heel rooskleurig uit", zegt Dijstelbloem.

Volgens Dijstelbloem is het lastig om die stijging te verklaren. "Ik heb geen enkel idee hoe het komt." Vorige week concludeerde de GGD Twente al wel dat het aantal besmettingen in de privésfeer toeneemt.

"We zien echt dat mensen veel meer nauwe contacten hebben gehad", zei de GGD afgelopen donderdag:

Ondanks de alarmerende berichten in Twente, ontstaat landelijk de situatie dat de ziekenhuisbezetting langzaam afneemt. Gisteren was Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, optimistisch over de situatie in de ziekenhuizen. "De bocht naar beneden lijkt nu echt gemaakt", zei hij.

'Ingewikkelde boodschap'

"Dat maakt de boodschap voor Twentenaren ingewikkeld", zegt Dijstelbloem. "We zien eerder een trend naar boven dan naar beneden. Ik hoop van harte dat dat tijdelijk is en dat wij ook met de landelijke trend naar beneden meebewegen." De hoop is dat snel de ziekenhuisbezetting afneemt, zodat de uitgestelde planbare zorg weer uitgevoerd kan worden.

Maar zover is het nu nog niet. "De infectiedruk neemt toe, net zoals de opnames van mensen uit eigen regio. Eigenlijk is de situatie al weken zo dat we op het maximaal aantal coronapatiënten op de ic en de kliniek zitten. Dus het ligt gewoon vol", zegt het ROAZ-bestuurslid.

Versoepelingen

Op de vraag of Dijstelbloem achter de verwachte versoepelingen staat, houdt ze zich op de vlakte. "Als we zien dat het aantal positieve testuitslagen en ziekenhuisopnames afneemt, dan kan ik me voorstellen dat de overheid de keuze maakt om te versoepelen."

"Op dit moment denk ik dat het verstandig is dat we de coronamaatregelen in acht blijven nemen", besluit Dijstelbloem.