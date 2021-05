Go Ahead en Heracles azen op zeldzame zeges voor promotie en play-offs

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

Excelsior – Go Ahead Eagles

Eindigt het sprankje hoop met een daverend vuurwerk en promotie naar de Eredivisie? Als De Graafschap onder de druk bezwijkt zou dat zomaar kunnen voor Go Ahead Eagles. De vorm is er want de laatste vier wedstrijden won Go Ahead allemaal en dat is de beste reeks van alle clubs in het betaalde voetbal.

Om het verschil van twee punten goed te maken moet Go Ahead wel eerst zelf winnen bij Excelsior. Dat lukte deze eeuw nog maar één keer, in 2012. Onder leiding van coach Erik ten Hag werd het 1-6.

De laatste duels in Kralingen waren in de Eredivisie. Vier jaar geleden werd het 1-1 en de ontmoeting van 2014 staat nog in het geheugen gegrift door een goal van Go Ahead-keeper Erik Cummins. Een uittrap van hem verdween pardoes in het andere doel. Het kon een 3-2 nederlaag niet voorkomen.

Aftrap: woensdag 20.00 uur

Heracles – Feyenoord

Heracles is de laatste vier thuiswedstrijden tegen Feyenoord telkens met lege handen achtergebleven. De laatste ontmoeting in Almelo werd in tien minuten beslist. Heracles kwam nog wel op voorsprong door Maximilian Rossmann, maar meteen na rust scoorde Feyenoord in kort tijdsbestek drie keer. De tweede treffer van Rossmann bleek onvoldoende om de 2-3 nederlaag af te wenden.

Vijf jaar geleden pakten de Almeloërs voor het laatst een punt in eigen huis, 2-2. Robin Gosens en Wout Weghorst tekenden toen voor de Twentse treffers. De laatste zege dateert van februari 2015. Bryan Linssen en Thomas Bruns bezorgden Heracles de 2-0 overwinning.

Aftrap: donderdag 14.30 uur

Heracles vervolgt strijd om play-offs met wedstrijd tegen Feyenoord (Foto: Orange Pictures)

RKC – FC Twente

FC Twente bewaart slechte herinneringen aan de laatste twee duels in Waalwijk. Vorig seizoen werd het 3-0 voor RKC en kreeg Calvin Verdonk ook nog eens de rode kaart in de slotfase. Ook in de Eerste Divisie ging het een paar maanden eerder goed mis: 4-1.

De laatste Twente-zege bij RKC was een benauwde, alweer bijna acht jaar geleden. Dusan Tadic maakte in 2012 de enige en winnende goal.

Ronduit krankzinnig was de ontmoeting in de laatste speelronde van het seizoen 1990/91. Het niemendalletje leek een simpele prooi voor Twente te worden nadat Arthur Numan, Clemens Zwijnenberg en Claus Nielsen de stand naar 0-3 tilden bij rust.

Maar in een tijdsbestek van twintig minuten boog RKC dat om naar een 5-3(!) voorsprong. Via goals van Jan van Halst, weer Claus Nielsen en Robin Schmidt werd het uiteindelijk 6-6, waarbij Nico Jalink ook nog een penalty miste namens RKC.

Aftrap: donderdag 14.30 uur

PSV – PEC Zwolle

Een opmerkelijke parallel in de laatste vier wedstrijden die PEC speelde bij PSV. De Zwollenaren verloren ze alle vier met vier tegengoals.

Vorig seizoen zette Mustafa Saymak PEC nog wel op voorsprong, maar werd het uiteindelijk 4-1. De twee ontmoetingen daarvoor eindigden in 4-0. Ook in 2017 kwam PEC op voorsprong (Ted van de Pavert), maar trok PSV dat in het laatste kwartier recht naar 4-1.

Er was een tijd dat PEC angst inboezemde als het op bezoek kwam in het Philips-stadion. Tussen 1978 en 1983 won PEC drie keer met 0-1. De vierde en laatste PEC-zege dateert van januari 2013. Fred Benson was toen de grote man met twee goals, het werd 1-3.

Aftrap: donderdag 14.30 uur

