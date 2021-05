Belangstelling voor deelname hardloopwedstrijd op vliegveld valt tegen; geen 5.000 maar 1.800 lopers

Half april werd bekend dat de organisatie van de Enschede Marathon op 16 mei in het kader van Fieldlab Evenementen een wedstrijd van 5 en 10 kilometer op poten mocht zetten voor maximaal 5.000 deelnemers. Die moeten dan wel binnen 24 uur voor de start negatief getest zijn op het coronavirus.

De marathon zou eigenlijk op 18 april worden gehouden, maar dat ging wegens corona niet door. Wel mocht die dag een marathon voor profs worden gehouden, ook op het vliegveld. Die werd gewonnen door Eliud Kipchoge.

Waar directeur Sandra Melief van de Enschede Marathon in april nog sprak van een roodgloeiende telefoon en een run op deelnamebewijzen, blijkt dat toch behoorlijk tegen te vallen. "Natuurlijk is dat jammer, maar we kunnen het nog wel organiseren. We zijn heel enthousiast en hebben er ondanks de matige belangstelling erg veel zin in."

Net als tijdens de marathon voor profs wordt ook de wedstrijd voor recreanten op een hermetisch van de buitenwereld afgesloten vliegveld gehouden. De deelnemers hoeven zich binnen de hekken niet aan de coronaregels te houden, dus anderhalve meter afstand en een mondkapje zijn niet aan de orde.

'Minimum was er niet'

Tim Boersma, woordvoerder namens de organisatie van de Fieldlab Evenementen zegt dat het evenement ondanks maar 1.800 deelnemers wel door kan gaan. "Er mochten maximaal 5.000 mensen meedoen. Een minimum was er niet en dit is ook voldoende voor ons onderzoek."

Volgens hem zijn er meerdere redenen aan te wijzen voor de verminderde animo. "Het werd pas bekend op 13 april en dan is de voorbereidingstijd naar 16 mei natuurlijk beperkt. Bovendien speelt de temperatuur ook geen positieve rol", denkt hij.

Festivals

Of het aan de testbereidheid ligt weet Boersma niet. "We hebben de mensen die niet meedoen natuurlijk niet kunnen vragen of ze dat niet doen vanwege het testen. Maar als je kijkt naar de festivals die we als Fieldlab Evenement gehouden hebben, dan denk ik dat niet. Daarvoor was de belangstelling vele malen groter dan dat we konden bergen."