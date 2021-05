Huisartsen in Twente verzamelen overgebleven AstraZeneca-vaccins om alsnog weg te prikken

Van de groep Twentenaren tussen de 60 en 65 jaar heeft nu vrijwel iedereen minstens één prik gehad. De tweede vaccinatie volgt binnen een periode van ongeveer tien tot twaalf weken. Huisartsen in Twente hebben daardoor nu een goed beeld van het aantal overgebleven AstraZeneca-vaccins.

Registratie van vaccins

Marieke Nijhof van koepelorganisatie Huisartsenkring Twente zegt geen exacte cijfers te hebben van het totaal aantal AstraZeneca-vaccins dat in Twente op de plank blijft liggen. "Maar we vinden dat we er alles aan moeten doen om verspilling tegen te gaan. Al staan we ook een beetje met de rug tegen de muur, omdat we AstraZeneca alleen aan zestigplussers mogen geven. Een groot deel van die groep heeft al een vaccinatie gehad."

De Twentse huisartsenkring werkt samen met de GGD aan het registeren van alle overgebleven vaccins van AstraZeneca. "Ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorgorganisaties kunnen dan mensen aanmelden die het AstraZeneca-vaccin nog niet hebben gehad. Dat moet er ook voor zorgen dat schrijnende gevallen, mensen die eerder toch niet voor een vaccin een aanmerking kwamen, alsnog een vaccinatie kunnen krijgen."

Vaccineren met AstraZeneca onder de zestig jaar is overigens niet verboden, omdat het vaccin officieel is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Artsenfederatie KNMG noemt het 'in uitzonderlijke gevallen weloverwogen gebruiken van overblijvend AstraZeneca behoren tot goede zorg'. In Twente lag de vaccinatiebereidheid van de groep 60 tot 65 jaar op 70 tot 80 procent, aldus de Huisartsenkring.

Nijhof benadrukt dat het daarbij niet gaat om een wachtlijst, waarbij Twentenaren zichzelf kunnen aanmelden. Zo'n initiatief werd gisteren in het leven geroepen door een Zwolse huisarts.

"De regie in Twente komt te liggen bij de zorgorganisaties", zegt Nijhof. "Het is ook nog niet zeker of er ook één fysiek verzamelpunt komt, of dat we het alleen centraal gaan registeren. Dat is al een flinke klus, maar met een goed doel."

Verspilling tegengaan

Het centraal registeren en eventueel verzamelen moet vooral verspilling van de vaccins voorkomen, legt Nijhof uit. "Uit één potje AstraZeneca haal je elf vaccins. Als één zestigplusser zich nu alsnog bij de huisarts meldt om gevaccineerd te worden, dan moet je de rest weggooien. Dat is natuurlijk zonde."

De regie komt te liggen bij de zorgorganisaties Marieke Nijhof, Huisartsenkring Twente

De vaccins van AstraZeneca zijn nog een half jaar lang houdbaar, benadrukt Nijhof. "Maar als je ze optrekt in de spuit, dan moet er binnen een paar uur gespoten worden."

Huisarts met twijfels

De Enschedese huisarts Bart van Tienen uitte gisteren zijn zorgen over het vaccineren van jonge mensen. "Je ziet dat er overal in het land huisartsen zijn die een andere mening of andere gedachten hebben", zegt Nijhof daarover. "Wij gaan daar als huisartsenkring niet tegenin. Het zijn uitspraken op persoonlijke titel en die vrijheid hebben we in Nederland."