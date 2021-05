Laatste dagen lichte stijging aantal corona besmettingen in regio IJsselland

Net als in de regio Twente laat het aantal positieve tests zien dat ook in de regio IJsselland een lichte stijging van het aantal corona besmettingen is. De afgelopen dagen werden in IJsselland zo'n honderdvijftig positieve tests geteld, waar dat in Twente rond de tweeduizend ligt.

De stijging in IJsselland is lang niet zo groot en voor de GGD daardoor nog moeilijker te duiden. "Je ziet vanaf het begin een golfbeweging in het aantal besmettingen. Dat is in het hele land zo", zegt directeur publieke gezondheid Rianne van den Berg van GGD IJsselland. We moeten niet schrikken van verschillen want het zijn nog steeds dagkoersen.

'Golfbeweging'

In de afgelopen maanden werden ic-patiënten uit de Randstad regelmatig overgebracht naar ziekenhuizen in het oosten van het land, omdat daar op dat moment ruimte was. De laatste weken is dat weer aan het kenteren, nu nemen ziekenhuizen in het westen weer patiënten uit het oosten over.

Waar die golfbeweging vandaan komt is volgens Van den Berg heel moeilijk te zeggen.

"Er zijn wel verschillen maar uiteindelijk gaat iedere regio over de grenzen heen. Dat hebben we een paar maanden geleden ook hier in IJsselland gezien. Ik herinner me nog dat we echt een uitschieter naar beneden hadden en dat aan ons gevraagd werd hoe dat nou kon. Deden we hat anders dan de rest? Als samenleving of als GGD? En toen bleek een paar weken later al dat wij ook weer flink waren gestegen dus wat dat betreft zie je de golfbeweging door heel Nederland."

Van den Berg wordt blij van de wetenschap dat de vaccinaties goed gaan en ook flink toenemen. "Het feit dat begin juli een groot deel van Nederland gevaccineerd is met tenminste één vaccin is heel mooi, maar tegelijkertijd is het zo dat niet iedereen zich laat vaccineren. In hoeverre covid bij ons blijft, dat moeten we de komende tijd gaan zien."

Ziekenhuizen

In de ziekenhuizen in de regio IJsselland is de druk nog steeds groot. Vooral het personeel heeft het moeilijk, er is veel uitval en overbelasting. De reguliere zorg is verder afgeschaald om de bezetting op peil te kunnen houden.