Piet Jansen over zijn coming out: "God accepteert mij zoals ik ben"

Bij Nijverdaller Piet Jansen zit het besturen in het bloed: hij mag graag verantwoordelijkheid dragen en touwtjes in handen houden. Maar er was een periode in zijn leven dat hij die controle kwijt was. Dat was toen hij erachter kwam dat hij op mannen viel in plaats van op vrouwen. Het kostte hem lange tijd om het zelf te accepteren en uit de kast te komen. Maar het werkte bevrijdend.

Piet Jansen maakte negen jaar deel uit van het college van Gedeputeerde Staten, was bestuurslid van het CDA Overijssel, is Ombudsman voor Overijssel en voorzitter van de kerkenraad in Nijverdal. "Het is deels ambitie, je wilt iets betekenen voor de samenleving, maar ik vind besturen leuk."

Die bestuursdrang heeft volgens hem niet echt te maken met zijn kerkelijke achtergrond. Hij groeide op in de Gereformeerde Gemeente, niet te vergelijken met de Gereformeerde kerk, nu onderdeel van de PKN.

Van Gereformeerde Gemeente naar PKN

"Het was een besloten gemeenschap, in mijn tijd was het verboden een tv in huis te hebben." Omdat de leer en het leven hem steeds meer ging benauwen, maakte hij zich er van los. Het werd niet door iedereen begrepen. Jansen volgt de ontwikkelingen binnen die kerk nog op afstand en constateert dat ook daar het een en ander verandert. "Misschien geen tv in de huiskamer, maar via de iPad komt toch de wereld bij de mensen binnen."

Hij koos voor de hervormde kerk van Nijverdal, nu PKN. Een moeilijke breuk. "Als je de kerk loslaat, is het voor sommigen dat je hen ook los laat en met God breekt." Het was een lastige tijd, maar er zijn meer lastige tijden geweest: "Op een bepaald moment ontdek je dat je op mannen valt. Eerst ontken je het, je drukt je gevoelens weg".

"Maak mij normaal"

Ook zijn kerkelijke achtergrond maakte het niet makkelijk om zijn geaardheid te accepteren. 'Alsjeblieft, maak mij normaal', bad hij, 'ik wil ook een vrouw, een gezin.' Toen hij het voor zichzelf had geaccepteerd en het ook in brede kring bekend maakte, voelde hij zich pas echt vrij.

Drieënhalf jaar geleden deelde hij ook dat hij een partner had en samenwoonde. "Er zijn wat scheuren in relaties gekomen. De pijn zit er voor de ander in dat zij denken dat jij niet in het spoor gaat dat God wil." Hij begrijp dat tot op zekere hoogte. "Als je zelf hetero bent, kun je je niet voorstellen dat twee mannen of twee vrouwen iets met elkaar hebben. En dan komt het misschien wel goed uit, dat je ook nog in de Bijbel leest dat het niet hoort."

Psalm 139

Nu weet hij dat hij mag zijn wie hij is. "Het is een proces. Ik heb er veel over gelezen. Ik heb toch het houvast gevonden in God, psalm 139: Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mij zelf ooit ken..."

Jansen vindt het jammer dat mensen het onderwerp homoseksualiteit nauwelijks ter sprake brengen. "Sommigen zeiden dat ze het al wisten voordat ik het zei. En ik had juist het gevoel dat het vele malen makkelijker zou zijn als de ander er over begon."

Het zou veel makkelijker zijn geweest als een ander er over was begonnen Piet Jansen over zijn homoseksuele geaardheid

Jansen erkent dat hij zichzelf lange tijd vrijheid heeft ontnomen door te ontkennen wie hij was. "Vrijheid zit in je hoofd. Je kunt jezelf vrijheid ontnemen als de moed je ontbreekt om jezelf te zijn. Maar ook opvoeding of kerkelijke achtergrond kan je vrijheid ontnemen. Het is een levenslang gevecht om echt vrij te zijn. Ten diepste heb ik als christen God nodig om me echt vrij te voelen. De Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt", besluit hij,.

Maandag 24 mei, Tweede Pinksterdag in Hoogtij een langer gesprek met Piet Jansen.