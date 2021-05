Deventer: geen hard optreden tegen Eagles-fans bij promotie, uitzwaaien spelers op Bedrijvenpark A1

De gemeente Deventer gaat niet met geweld optreden tegen feestvierende Go Ahead Eagles-supporters, mocht de club morgen promoveren. Deventer roept fans op de wedstrijd thuis te kijken, maar houdt wel rekening met een massa feestende fans. "Je wilt het niet, we proberen er ook op te sturen maar de mogelijkheden zijn beperkt", zegt gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman.

Go Ahead Ealges kan morgenavond bij winst op Excelsior en een nieuwe misstap van De Graafschap promoveren naar de eredivisie. En net als bij de kampioenschappen van Cambuur en Ajax gebeurde in Leeuwarden en Amsterdam, is niet uit te sluiten dat GAE-supporters massaal feest zullen vieren in Deventer. Bijvoorbeeld op de Brink.

"We roepen mensen op om thuis te blijven, maar dat zal niet overal lukken", zegt Stuurman. Daarom is er bijvoorbeeld extra toezicht op de Brink. "We snappen dat er wat te vieren is, al wil je dat in dit geval (vanwege corona) eigenlijk niet. Maar ingrijpen moet wel mogelijk en proportioneel zijn"

Uitzwaaien spelers

Om te voorkomen dat supporters morgen massaal naar het stadion komen, gebeurt het uitzwaaien van de spelers die met de bus naar Rotterdam vertrekken, vanaf de Birnieweg op Bedrijvenpark A1. Dat hebben de club en de gemeente afgesproken. De gekozen locatie is qua ruimte beter geschikt.

"We weten totaal niet wat ons te wachten staat en willen dat de wijk en het stadion - in dit geval - niet aandoen", zegt algemeen directeur van Go Ahead Eagles, Jan Willem van Dop. Vanwege corona organiseert de club zelf geen festiviteiten rond de eventuele promotie.