Werd aanslag op advocaat Schol gepleegd door 'echte' daders viervoudige moord?

Is er een verband tussen de viervoudige moord in Enschede en de aanslag op advocaat Philippe Schol? Volgens een van de tot levenslang veroordeelde daders van de viervoudige moord wel. Deze zoon van Camil A. belde vanuit de gevangenis met de neergeschoten advocaat en vertelde dat zowel de viervoudige moord als de aanslag op de advocaat gepleegd zijn door een groep van vier Syriërs.

Dat werd dinsdag bekend tijdens de regiezitting tegen Bert Jan ten V. (47) en Maikel T.T. (31) uit Hengelo, zij worden verdacht van de aanslag op de advocaat.

Schol werd op 6 november 2019 op de Losserstrasse in Gronau, net over de grens in Duitsland, meermaals beschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd door een kogel in zijn been getroffen. De kogelwond was levensbedreigend, omdat een slagader was geraakt. Een buurman wist met een deken de bloedtoevoer te stoppen en redde zo het leven van de advocaat.

Als snel rees het vermoeden dat de aanslag te maken had met het faillissement van Olympic Gym in Hengelo en Losser. Schol stelde vast dat eigenaar Ronald B. geld wit waste via de sportschool, omdat er meer lidmaatschappen dan daadwerkelijke sporters ingeschreven stonden. Mogelijk werden zo opbrengsten uit de hennepteelt witgewassen. In de woning van B., aan de rand van Deurningen, werd in 2017 een professionele hennepkwekerij opgerold. Als curator stelde Schol Ronald B. aansprakelijk voor de schade van het faillissement van Olympic Gym, ruim 2 miljoen euro. Vorig jaar werd bekend dat B. vervolgd wordt voor faillissementsfraude.

Vier dagen voor de aanslag werd de voormalige vestiging van Olympic Gym in Losser, de Sportfabriek, beschoten terwijl er binnen volop gesport werd. Het Openbaar Ministerie verdenkt Bert Jan ten V. ervan dat hij daar ook de schutter is. De Hengeloër zelf heeft tegenover de politie niets losgelaten.

Afgelopen februari maakte het OM bekend dat Ten V. en T.T. ingehuurd zouden zijn door een beruchte Twentse moordmakelaar. Die zou op zijn beurt weer gewerkt hebben voor de twee broers met de bijnamen 'de wolfjes' die vorig jaar tot lange celstraffen werden veroordeeld voor meerdere moordaanslagen in Twente. Die zouden zijn gepleegd in opdracht van 'Godfather' Simo D.. Verder onderzoek naar de achtergrond van de mogelijke opdrachtgevers loopt nog aldus het OM.

'Getuigen horen'

De advocaat van verdachte schutter Ten V. wil onder andere getuigen horen. Het gaat onder andere om iemand die de vluchtauto, een grijze VW Polo, zag rijden. Advocaat Schadd wil van de getuige weten of er meer is te zeggen over de huidskleur van de mannen die de getuige in de wegrijdende auto zag.

Ook wil de advocaat zo'n vijftien getapte telefoongesprekken beluisteren. Schadd wil ook de verhoren van zijn cliënt beluisteren, hij wil zeker weten dat die goed verwoord in het dossier zijn gekomen. Dat staat de rechtbank toe.

'Signalement klopt niet'

Advocaat Geerdink, die Maikel T.T. bijstaat, vroeg de rechtbank tevergeefs om de voorlopige hechtenis schorsen. Volgens Geerdink werd zijn cliënt acht keer verhoord door de politie en heeft hij steeds volgehouden niets te maken te hebben met de aanslag.

Geerdink zegt dat meerdere getuigen verklaren dat ze "buitenlandse types met donker kroeshaar" in de auto zagen zitten. Zijn cliënt Maikel T. is kaal.

'Geen DNA match op gevonden kogel'

De politie onderzocht ook DNA dat werd gevonden op een kogel die in Gronau werd gevonden. Het onderzoek leverde volgens Geerdink geen match op met de twee verdachten. Sterker nog, er was wel een match met een onbekende verdachte van een autokraak op een DHL bestelbus in Münster. Daarbij werden onder andere de airbags gestolen.

De rechtszaak gaat op 5 augustus aanstaande verder. Zowel ten V. als T.T. blijven tot dat moment in voorarrest. Wanneer de rechtszaak inhoudelijk behandeld wordt blijft nog onduidelijk.