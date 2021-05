Andere partijen willen niet in college met CDA in Tubbergen

"Mijn mond viel open", zegt fractievoorzitter Henk Wessels van de PvdA, toen hij las dat het CDA onder meer zijn partij vraagt met een wethouder te komen. "In het begin hebben we kans gehad, maar dan mochten we geen wethouder leveren. Daar pasten we voor. En nu dit...."

Alternatieven

Het CDA heeft met twaalf zetels de absolute meerderheid in de gemeenteraad van Tubbergen. Vorige week stemde de partij als enige voor de bouw van het Glashoes, het nieuwe gemeentehuis. De andere partijen wilden eerst alternatieven onderzoeken. Voor GB/VVD en Dorpen Centraal reden de stekker uit het college van burgemeester en wethouders te trekken.

Ik heb het idee dat ze me niet serieus nemen Henk Wessels, PvdA

Er werd een weekend over nagedacht en vanmorgen stelde het CDA dat een andere partij de opengevallen wethouderspost maar moet innemen. "Heel gek dat we nu ineens weer gevraagd worden", vindt Wessels. "Er zullen dan toch eerst wat andere zaken opgelost moeten worden."

'Een heel bijzondere vraag'

Zijn college-raadslid Alexander Plegt van Dorpen Centraal is eenzelfde mening toegedaan. "Echt een heel bijzondere vraag. Wij zaten in de coalitie zonder wethouder, maar daar ben ik tijdens die raadsvergadering over het Glashoes op 26 april al uitgestapt. Ze begrijpen echt de ernst van de situatie niet."

Plegt, die een eenmansfractie heeft in de gemeenteraad, is niet van plan water bij de wijn te doen. "Ik heb het idee dat ze me niet serieus nemen. Ze zeggen dat we gezamenlijk de verantwoordelijkheid moeten nemen, maar ze zijn toch wel behoorlijk arrogant op deze manier."

Een woord dat ook door Wessels wordt gebruikt. "Er zijn meerdere zaken waarbij het CDA de eigen wil erdoor drukt. De arrogantie is groot binnen die partij."