Allerlei soorten fraude komen aan het licht bij groot onderzoek in Zwolle

Bij een grootschalige actie van onder meer de politie, Belastingdienst en het UWV in Zwolle, is vanmiddag grootschalig onderzoek gedaan naar ondermijnende activiteiten van bedrijven. Daarbij kwamen verschillende soorten fraude aan het licht.

Op verschillende locaties in Zwolle werden bedrijven gecontroleerd. Volgens de gemeente was het doel 'zicht te krijgen op de activiteiten van deze bedrijven'. Het gaat dan bijvoorbeeld om naleving van vergunningen en milieuregels en het opsporen van fraude.

Bij de controle, uitgevoerd door tachtig ambtenaren, is de administratie van een aantal bedrijven in beslag genomen voor nader onderzoek. Reden hiervoor was dat de Belastingdienst op verschillende plekken personeelsleden aantrof die niet in de loonadministratie waren opgenomen.

Kilometertellerfraude

Ook de politie nam van meerdere bedrijven de administratie in beslag, aanleiding daarvoor was een vermoeden van kilometerteller fraude. In een van de panden werd een gestolen voertuig aangetroffen en werd een verdachte aangehouden voor heling.

Verder controleerde de douane op de herkomst van frisdranken, bier en wijn om te kijken of bij invoer in Nederland de accijnzen werden betaald. Hiervoor is nog vervolgonderzoek nodig.

Uitkeringsfraude

Het UWV heeft een onderzoek ingesteld naar mogelijke uitkeringsfraude door een van de aanwezigen in een van de gecontroleerde bedrijven. De gemeente Zwolle ten slotte trof een barinrichting die niet voldeed aan het bestemmingsplan.

Zwolle heeft daarnaast flyers verspreid onder bedrijven om ondernemers bewust te maken van signalen van ondermijning.

Ondermijnende activiteiten

De controle werd gehouden, omdat er signalen waren van ondermijnende activiteiten. Bij de actie waren de gemeente Zwolle, omgevingsdienst, politie, Belastingdienst, UWV, Douane en RIEC Oost-Nederland betrokken.