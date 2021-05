Verdachte 'kwartetmoord' Enschede blijft gemoederen bezighouden met nieuwste complottheorie

Zoals RTV Oost eerder vanmiddag meldde, kwam Dejans nieuwste theorie aan de orde in een voorbereidende rechtszitting tegen de twee mannen, die door justitie verantwoordelijk worden gehouden voor de aanslag op de Enschedese curator.

Vier Syriërs

Volgens de 34-jarige Dejan zou deze aanslag zijn gepleegd door vier Syrische mannen. En deze Syriërs zouden ook de dood van de vier mannen in november 2018 in een Enschedese growshop op hun geweten hebben. Daarbij noemt hij het viertal zelfs bij naam.

De advocaat van Dejan A. is de bekende Twentse strafpleiter Roy van der Wal. De advocaat was vorige week nog op bezoek bij zijn cliënt in de penitentiaire inrichting Norgerhaven in het Drentse Veenhuizen. Daar vertelde Dejan hem dat hij persoonlijk met curator Schol had gebeld om hem in te seinen over de Syriërs. "Of ik verrast was? Och, ik ben niet zo snel verrast", reageert Van der Wal.

De bekende Twentse strafpleiter Roy van der Wal gaat binnenkort met zijn cliënt Dejan in gesprek over diens nieuwste verklaringen. (Foto: RTV Oost)

Na de viervoudige moord in Enschede werd Dejan aanvankelijk bijgestaan door twee andere advocaten, maar later maakte hij de overstap naar Van der Wal. Op dat moment had Dejan A. al een eerste keer vriend en vijand verbaasd door vanuit zijn cel een opmerkelijke theorie de wereld in te slingeren; de viervoudige moord zou zijn gepleegd door een Mexicaans doodseskader.

Levenslang

Hoe onwaarschijnlijk Dejans verhaal ook aandeed: het zadelde het team-Litouwen, dat onderzoek deed naar de viervoudige moord, destijds wekenlang extra werk op. Dejans theorie werd tot op de bodem uitgezocht, maar uit niets bleek dat er sprake is van een link met Mexicanen.

Uiteindelijk werden Dejan, zijn vader Camil en jongere broer Denis veroordeeld tot levenslang. Al hebben ze daar bezwaar tegen aangetekend. Het hoger beroep in deze zaak is eerder deze maand voor het gerechtshof in Arnhem van start gegaan.

Fantasiewereld

In het dit voorjaar verschenen boek 'Kwartetmoord' wordt overigens uitgebreid stilgestaan bij de rijke fantasiewereld van Dejan. Zo deed hij zich in het verleden meermalen voor als piloot en doken er foto's op waarop hij is gekleed in uniform. Ook beweerde hij dat hij fotomodel was, dat hij profvoetballer is geweest en dat hij in het Vreemdelingenlegioen zou hebben gediend.

Dejan maakte enkele uren voor de viervoudige moord een selfie: de foto wordt later als bewijs tegen hem gebruikt. (Foto: RTV Oost)

De recherche wil nu meer details weten over Dejans nieuwste beweringen, dat zowel de 'kwartetmoord' als de aanslag op de curator door vier Syrische mannen is gepleegd.

"Aanvankelijk zou dit gesprek morgen al plaatshebben", aldus advocaat Van der Wal. "Maar omdat de ruimte in de penitentiaire inrichting met het oog op corona wat te klein is, is dit nu uitgesteld."

Of de nieuwste beweringen van Dejan A. straks dezelfde status krijgen als die van de 'Mexicaanse connectie'? Advocaat Van der Wal zegt daar niet op vooruit te willen lopen. "Ik heb hem hier nog maar heel kort over kunnen spreken. Binnenkort hoop ik uitvoeriger met hem te kunnen praten en dan zal ik de details wel horen."

Bewijzen?

Juridisch gezien wordt de cruciale vraag in hoeverre Dejan zijn beweringen kan staven met bewijzen. Van der Wal: "Of ik deze nieuwste informatie straks ga gebruiken in hoger beroep? Dat is afhankelijk van wat mijn cliënt mij kan vertellen."