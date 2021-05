Rode loper voor zorgpersoneel Isala: "Wij zijn trots op onze mensen en dat mogen ze weten"

Bij Isala in Zwolle begon de Dag van de Zorg vannacht al. De medewerkers die aankwamen voor de nachtdienst werden buiten bij de ingang verrast met een lichtshow vol hartjes en teksten.

De actie van Isala begint op het moment dat zorgmedewerkers de nachtdienst ingaan (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Een verpleegkundige die aan de nachtdienst begint, maakt nog snel wat foto's voor ze over de rode loper het pand in gaat. "Als er wat te vieren valt, missen wij dat vaak als nachtdienst. Dan kom je aan en dan is het feest voorbij en de taart al op. Maar vanmiddag kregen we al een mooi cadeau op de mat en dan nu dit. Ja, echt geweldig om zo je dienst te beginnen."

Waardering

"Dit is wel echt een mooie verrassing", lacht een verpleegkundige met een mondkapje op. "Ik voel me altijd al wel gewaardeerd, maar dit is nog net wat extra." Een collega valt haar bij: "Dit is superleuk, zeker nu met corona. Je ziet dat er toch steeds meer waardering komt voor de zorg."

'Hallo zorgheld" en andere teksten uiten waardering voor het verplegend personeel (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Dat is ook wat het bestuur van Isala wil laten zien met deze actie: de grote waardering voor het verplegend personeel. Bestuurder Rob Dillmann staat daarom in alle vroegte naast de rode loper om de ochtendploeg welkom te heten. "We willen onze medewerkers bedanken en hen laten zien en voelen hoe trots wij op hen zijn."

Druk blijft hoog

De druk op het ziekenhuispersoneel is nu al meer dan een jaar constant hoog. En hoewel het aantal coronapatiënten afneemt, is de werkdruk voorlopig nog niet voorbij, waarschuwt een verpleger die net zijn dienst erop heeft zitten. "We moeten nu keihard aan de slag om de achterstand die we hebben opgelopen in de reguliere zorg weg te werken. Het werk gaat constant door. Gelukkig s de sfeer nog goed en houden we het wel vol met elkaar."

Dat is één van de redenen voor het bestuur van Isala om op de Dag van de Zorg extra waardering te tonen aan hun zorgmedewerkers. "De maatschappij staat te trappelen om weer open te gaan, maar hier moeten we nog steeds vol aan de bak. Ik ben heel trots op onze mensen dat ze dit volhouden met elkaar. En dat mag iedereen ook weten", aldus Dillmann.

Florence Nightingale

12 mei, de geboortedag van Florence Nightingale, is al jaren een dag waarop er extra aandacht is voor de verpleging, ook internationaal. Zij legde in de negentiende eeuw de basis voor de moderne verpleegkunde.