Handbiker Jennette Jansen uit Westerhaar naar WK en Paralympics

Ze heeft er hard voor moeten werken, maar het is gelukt. Handbiker Jennette Jansen uit Westerhaar mag dit jaar meedoen aan het wereldkampioenschap in Portugal en daarna aan de Paralympics in Tokio.

"De Paralympics waren vanwege corona natuurlijk al een jaar uitgesteld, maar ik moet natuurlijk wel vorm blijven tonen. Het was niet makkelijk, maar het is me toch allemaal gelukt", vertelt ze.

'Heel zwaar gehad'

Afgelopen weekend was er een ronde in Vlaanderen waar punten te verdienen waren en een worldcup-wedstrijd. "Die ronde in Vlaanderen kun je een beetje vergelijken met de fietsvariant, de Ronde van Vlaanderen. We moesten zestig kilometer rijden met vier steile klimmen. Dat was wel even wennen. Ik heb het echt heel zwaar gehad."

De worldcup-wedstrijd bestond uit twee onderdelen, een tijdrit en een wegwedstrijd. Op beide onderdelen bleek Jennette behoorlijk overtuigend en eindigde ze ruim vooraan.

Eind deze maand hoopt ze naar Portugal af te kunnen reizen om zich voor te bereiden op het WK, dat van 9 tot 13 juni wordt gehouden. "Je hebt eerst nog het Europees Kampioenschap, maar daar hoef ik niet aan mee te doen. Je kunt niet overal pieken. We gaan wel nog in trainingskamp, denk ik."

'Bijna nergens heen'

Daarna gaat de blik op Tokio. "Het wordt wel wat meer summier dan gebruikelijk. Zo zitten we niet in het Olympisch dorp en je mag bijna nergens heen. Vanwege corona is de bewegingsvrijheid heel beperkt. Dat is wel jammer, ja."