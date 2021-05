De indrukwekkende opmars van GA Eagles: van stroperige start tot subliem slot

Zo is GA Eagles de beste ploeg van 2021. De teller van de ploeg van trainer Kees van Wonderen staat op 48 punten, zelfs twee meer dan kampioen SC Cambuur. Maar het inmiddels onvolprezen vorstendom aan de Vetkampstraat was in de herfst van 2020 nog een verlaten spookdomein. Voor de winterpauze werd slechts twee keer gewonnen in de eigen Adelaarshorst, maar nu schiet Go Ahead het ene na het andere record uit de boeken. De club is ongemerkt de top binnengeslopen en bezig aan haar meest succesvolle seizoen in de Eerste Divisie. Niet eerder haalde Go Ahead Eagles meer punten dan de nu al behaalde 74. En het voetbaljaar kent nog maar één horde, op weg naar misschien wel de eerste directe promotie sinds 1962.

Stroef begin

Terug naar het begin. In de zomer van 2020 begint trainer Kees van Wonderen op zijn 51ste aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Op Klein Milanello in Terwolde drukt hij tijdens de eerste trainingen meteen zijn stempel. Van Wonderen hamert op het belang van een gedegen fundament, predikt realisme en begint met zijn intensieve trainingen aan het soms lange, saaie en taaie ‘proces’.

Kees van Wonderen tijdens zijn eerste training bij GA Eagles in Terwolde (Foto: Orange Pictures)

Erkend criticaster en clubicoon Dick Schneider ziet dan al de contouren van een succesformule. Opmerkelijk, want het overige deel is dan nog zeer sceptisch. De roemrijke Deventer club heeft als ambitie om bij de eerste acht te eindigen. Veel te nederig, vinden veel Eagles. De start voor Van Wonderen in Deventer is dan ook mede door de coronamisère en de uitgesproken verwachtingen op zijn zachtst gezegd stroef te noemen.

Aanvallende onmacht

In de oefencampagne en bij Dordrecht komt dan ook pijnlijk aan het licht dat alle aanvallende franje ontbreekt bij GA Eagles. Martijn Berden raakt zwaar geblesseerd en de beoogd doelpuntenmaker Sam Hendriks staat een maand in de wachtkamer na pesterijen van zijn werkgever OH Leuven. De voormalig aanvalsleider weet zich vervolgens eind september toch los te weken, maar dan is het kwik bij de achterban al gedaald tot onder het vriespunt. Go Ahead Eagles oogt futloos en zakt weg in het zompige moeras van de onderkant van de Eerste Divisie.

Van Wonderen beleeft een dramatische start tijdens zijn eerste klus (Foto: Orange Pictures)

Ook op de burelen aan de Vetkampstraat wordt men onzeker en kribbig. De ploeg is defensief als gewapend beton, maar aanvallend kan Go Ahead nooit een vuist maken. Zelden wordt überhaupt een doelpoging ondernomen, treffers blijven helemaal uit. Hekkensluiters FC Dordrecht en FC Den Bosch ogen als jippige jagers vergeleken bij de inspiratieloze impotente aanvallers in Deventer.

Spookterrein

Met name in thuiswedstrijden is de droogte pijnlijk. De doorgaans vulkanische Adelaarshorst is zonder publiek in die maanden een desolaat sportpark. De beloften van Ajax, AZ en FC Utrecht weten in de eerste competitiehelft zelfs allemaal te winnen aan de Vetkampstraat. Van Wonderen ploetert, maar buigt niet ondanks alle kritiek en houdt vast aan het ‘proces’.

Teleurstelling bij Bas Kuipers als GA Eagles weer eens verliest van een beloftenploeg (Foto: Orange Pictures)

Herstel

De dan korzelige algemeen directeur Jan Willem van Dop tipt de overige beleidsbepalers over Jacob Mulenga. De inmiddels 37-jarige spits uit Zambia is nog niet toe aan pensioen en GA Eagles-trainer Kees van Wonderen geeft hem de kans om zich te bewijzen op de trainingen. De stage resulteert in een contract en langzaamaan worden de resultaten beter en beter. GA Eagles verlaat de onderkant van de Keuken Kampioen Divisie voor de middenmoot.

Jacob Mulenga werd in oktober nog toegevoegd aan de smalle selectie (Foto: Orange Pictures)

Als in de KNVB Beker voor de tweede keer deze jaargang bij SC Cambuur wordt gewonnen, krijgt GA Eagles naast de geprezen defensie ook voetballend aanzien. Spelers als Luuk Brouwers en Bradly van Hoeven drukken meer en meer hun stempel op het spel, terwijl Antoine Rabillard als vleugelaanvaller verlost lijkt van de last als spits.

Corona

Vlak voor de winterpauze boekt de formatie nog een knappe overwinning bij Roda JC. En rondom die wedstrijd is dan al duidelijk dat het gevreesde Covid-19 de selectie in haar greep heeft. Het begint met aanvoerder Jeroen Veldmate, waarna het virus onder meer Jay Idzes en doelman Jay Gorter (ernstig) verzwakt. Bij Jong PSV is trainer Kees van Wonderen opgelucht als hij de eindstreep haalt met vierde keeper Shawn Veldhuis en een geflatteerde overwinning als resultaat.

Drama Michaelis

Corona heeft veel invloed op de groep, maar valt in het niet bij het leed rondom doelman Mitchel Michaelis. Hij verliest op de eerste dag van februari zijn paar maanden oude zoontje Jax aan een ernstige stofwisselingsziekte. De wedstrijd tegen FC Volendam wordt uitgesteld en een paar dagen later ingehaald. Voor wie? Vrijwel niemand in de aangeslagen selectie is logischerwijs met zijn hoofd bezig met een volstrekt onbeduidend voetbalduel. Go Ahead verliest, maar daar maalt geen supporter om.

De spelers zijn aangeslagen na het overlijden van Jax Michaelis (Foto: Orange Pictures)

Eendracht

Waar het rouwproces begint, start ook een succesvolle periode op het veld. Kees van Wonderen weet door alle gebeurtenissen zijn selectie nog meer te smeden tot een eenheid. De puzzel valt met wat fortuin in elkaar en de ploeg blaakt in wedstrijden van het zelfvertrouwen en weet dat het vaak voldoende heeft aan één doelpunt.

Gorter hield maar liefst 24 keer zijn doel schoon (Foto: Orange Pictures)

Clean-sheets

De verdediging met doelman Jay Gorter, Wout Droste, Sam Beukema, Jeroen Veldmate en Bas Kuipers blijkt namelijk een onneembare vesting. Doelman Gorter keept een stokoud record uit de boeken van wijlen Tonny van Leeuwen. De teller van clean-sheets staat met nog één wedstrijd te gaan op 24 duels en de jonge doelman weet zich in de kijker te spelen van subtoppers in de Eredivisie.

Dit etiket kan ook op Sam Beukema worden geplakt. Sterker nog; de veelzijdige verdediger (topscorer) is in zijn woonplaats binnen anderhalf jaar gegroeid van een speler met een amateur-contract tot de op één na duurste speler ooit in de historie van de Deventer club. Hij voetbalt na de zomer namelijk voor AZ.

Een vertrouwd beeld in de Adelaarshorst, de scorende Sam Beukema (Foto: Orange Pictures)

Toppers

Ook aanvallend is Go Ahead inmiddels op dreef en presenteert het zich -ondanks het wegvallen van sterkhouders Jeroen Veldmate en Luuk Brouwers- tot de favoriet in de komende play-offs. Ook al laat het nog hele dure punten liggen tegen Roda JC en hekkensluiter Den Bosch. Tegen Almere City blijkt Go Ahead Eagles in de derde topwedstrijd op rij echter de baas op eigen veld. Dit nadat NAC eerder al werd weggespeeld in Breda en De Graafschap na een goede wedstrijd ontsnapte op de Vijverberg.

Hattrick Bradly van Hoeven in 5-1 zege van GA Eagles op Helmond Sport (Foto: Orange Pictures)

Thriller

Maar ontsnappen De Superboeren vanavond wederom? Door de matige serie in Doetinchem lonkt zelfs nog directe promotie voor concurrenten Go Ahead Eagles, Almere City en NAC Breda. Een nieuwe misstap van De Graafschap is vrijwel zeker fataal. En bij dit laatste en zeker niet onwaarschijnlijke scenario is Go Ahead Eagles de aangewezen ploeg om te profiteren. Een script dat volledig past in dit wonderlijke seizoen van Go Ahead Eagles, waarin het in de lente tot volle bloei is gekomen. Koning Kees zet met promotie een gouden kroon op zijn eerste meesterwerk als hoofdtrainer. Om 22.00 uur is duidelijk of de poorten nu al worden geopend naar de Eredivisie of dat de sleutel moet worden gevonden in de play-offs.



De Oosttribune

Mis niets van de zinderende apotheose en volg alles bij De Oosttribune op Radio Oost en online. De uitzendingen beginnen vanavond om 19.00 uur.