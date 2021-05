21 jaar na vuurwerkramp in Enschede: RTV Oost zendt vanavond documentaire 'De Waarheid' uit

Door de ontploffing bij S.E. Fireworks vielen 23 doden, woonwijk Roombeek werd verwoest en honderden mensen raakten gewond. Hoe kon zo’n ramp in een strak georganiseerd land als Nederland plaatsvinden? Filmmaker Pieter Fleury ging op zoek naar het antwoord en zoomt in op de beslissingen en het gedrag van de betrokkenen rondom de vuurwerkramp in Enschede.

Onterecht veroordeeld?

Ondanks dat de vuurwerkramp zich 21 jaar geleden voltrok, voert voormalig directeur van S.E. Fireworks Rudi Bakker nog altijd een strijd tegen zijn veroordeling. Hij wil eerherstel. Bakker werd in 2003 in hoger beroep tot een gevangenisstraf van een jaar veroordeeld, onder meer voor dood door schuld.

Met deze nieuwste informatie kan ik aantonen hoe het eigenlijk écht zit." Rudi Bakker, voormalig directeur S.E. Fireworks

Documenten

Vorige week ontving Bakker door hem opgeëiste documenten van de Raad van State. De oud-directeur zegt dat hij met de nieuwe stukken kan aantonen dat het rijksbeleid niet deugde ten tijde van de vuurwerkramp en dat de Fireworks-directie als gevolg daarvan ten onrechte is veroordeeld. Nu hij de stukken in zijn bezit heeft, gaat Bakker opnieuw procederen: "Want dit is een absolute doorbraak", aldus de voormalig directeur. "Met deze nieuwste informatie kan ik aantonen hoe het eigenlijk écht zit."

Paul van Buitenen

Journalist Paul van Buitenen deed jaren onderzoek naar de vuurwerkramp en kwam tot conclusie dat de overheid in het onderzoek naar de Enschedese vuurwerkramp steken heeft laten vallen. Nadat hij zijn rapport vorig jaar publiceerde bleef het oorverdovend stil en trok hij zich terug in isolement. De vraag blijft of de waarheid achter de vuurwerkramp ooit boven water komt.

Niets te verwijten

Een van de hoofdpersonen die aan het woord komt in de documentaire is de onlangs overleden Jan Mans, ten tijde van de vuurwerkramp burgemeester van Enschede. Hij overleed 19 februari op 80-jarige leeftijd. Mans overleed net nadat de documentaire af was.

Ik ben blij dat hij de film nog gezien heeft Documentairemaker Pieter Fleury

Documentairemaker Pieter Fleury heeft Mans de week voor z'n overlijden nog gesproken. "Ik had de film nog graag samen met hem bekeken", zei hij een week na het overlijden van de oud-burgemeester van Enschede. "Maar ik ben blij dat hij de film nog heeft gezien en hij was er tevreden mee." Mans vertelt in de film over schuld en verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voelde Mans wel, maar schuld niet, zo zegt hij in de film. Mans, politiek verantwoordelijk, bleef zitten.

Jan Mans werd 80 jaar (Foto: ANP / Roger Dohmen)

Aangepaste herdenking

Enschede herdenkt vandaag de vuurwerkramp. Dat gebeurt ook dit jaar weer in aangepaste vorm vanwege de coronamaatregelen. Burgermeester Onno van Veldhuizen en de voorzitter van de Stichting Herdenking Vuurwerkramp Bram Distel leggen beiden een bloemstuk bij het monument. In heel Enschede zullen de klokken tussen vijf voor half vier en half vier luiden.