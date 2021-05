Sam Beukema legt druk bij De Graafschap: "Zij móéten winnen"

"De Graafschap móét winnen en wij hebben vanochtend ook tegen elkaar gezegd dat we daar ook vanuit moeten gaan. Dat is een reële kans", schetst de Deventer aanvoerder. "Wij moeten ons richten op die derde plek en focussen op Excelsior uit. Als we die winnen zien we het na die tijd wel hoe het ervoor staat. Ik denk dat daarom de druk wat anders ligt bij ons."

Een resultaat halen in Rotterdam is dus van belang voor Beukema en de zijnen. "We gaan volledig voor de derde plek. Dan heb je een hele gunstige uitgangspositie voor de play-offs, want dan speel je sowieso twee thuiswedstrijden. We willen het hoogst haalbare halen en dat is op dit moment nog wat je zelf in de hand hebt, namelijk de derde plek."

Hoewel Beukema verwacht dat De Graafschap 'gewoon' zal winnen, ziet hij ook dat directe promotie erg leeft in en rond Deventer. "Ik heb gisteren wat boodschappen gedaan in Diepenveen en daar werd ik wel aangesproken. Er werd me succes gewenst en je merkt dat het toch wel meer leeft nu. Dat is logisch, want niemand had verwacht dat we nog in deze positie zouden komen en dat het ook nog uitgerekend op de laatste speeldag aan zou komen. Het leeft ook binnen de groep, maar wij proberen zo stoïcijns mogelijk de focus erop te houden."

De centrumverdediger vertrekt na dit seizoen naar AZ en is derhalve bezig aan zijn laatste wedstrijden voor de Deventer club. "Ik ben heel blij om zo'n jaar te hebben gespeeld bij Go Ahead, maar we zijn nog niet klaar. Ik ben van plan om het zo goed mogelijk af te sluiten. Het liefst al op woensdagavond", aldus een glimlachende Beukema.

Ook Boyd Lucassen, geboren Achterhoeker, is gebrand om promotie af te dwingen ten koste van De Graafschap. "Ik kom uit Kilder, dicht bij Doetinchem. Ik kreeg de sfeeracties van De Graafschap allemaal mee afgelopen week. De tractoren hoorde ik bij huis. Dus het leeft daar wel. Sommige mensen hopen uiteraard dat ik promoveer, maar anderen zeggen: liever wij dan jullie."