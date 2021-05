Veel thuis in coronatijd; flink meer meldingen van geluidsoverlast bij politie

In Overijssel is het aantal meldingen van geluidsoverlast het afgelopen jaar flink gestegen. (Foto: iStock / Getty Images Plus)

Geluidsoverlast; er wordt sinds het uitbreken van het coronavirus een stuk meer over geklaagd, ook in Overijssel. Tussen maart 2019 en februari 2020 telde Overijssel bijna negenduizend meldingen van geluidsoverlast. Tussen maart 2020 en februari 2021, het eerste coronajaar, werd ruim twaalfduizend keer geklaagd over geluidsoverlast. De grote steden, met Enschede en Almelo voorop, spannen in onze provincie de kroon.

In Enschede kreeg de politie het afgelopen jaar iets meer dan 173 overlastmeldingen per tienduizend inwoners. In totaal ging het om 2.766 meldingen Een stijging van bijna 52 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Almelo zag het aantal meldingen zelfs nog iets harder stijgen, met bijna 53 procent ten opzichte van een jaar eerder, wat neerkomt op bijna 145 overlastmeldingen per tienduizend inwoners. Zwolle telde bijna 150 meldingen per tienduizend inwoners.

We moeten veel meer inzetten op handhaving. VVD-raadlid Joost Nijhuis

"Ik schrik wel van deze cijfers", zegt het Enschede VVD-raadslid Joost Nijhuis over de cijfers in zijn stad. "Hoewel corona natuurlijk een katalysator is geweest voor de geluidsoverlast. We zitten veel meer thuis. En Enschede is een grote stad, waar veel mensen dicht op elkaar wonen."

Aso-wet

Nijhuis vindt dat er door de woningcoöperaties harder moet worden opgetreden tegen veroorzakers van geluidsoverlast. "We moeten veel meer inzetten op handhaving. Er is de Wet aanpak woonoverlast (Waw), ook wel bekend als de Aso-wet. Maar van die wet wordt veel te weinig gebruikgemaakt."

Met de Waw kunnen burgemeesters maatregelen opleggen aan bewoners die langdurig voor veel overlast zorgen. "Als de woningcoöperaties er niet uit komen, dan moet de burgemeester bijspringen", vindt Nijhuis.

Landelijke trend

De stijging van het aantal meldingen in Overijssel valt nog mee als je het afzet tegen de landelijke trend. Landelijk steeg het aantal meldingen met ruim 55 procent. In Overijssel steeg het aantal meldingen met 37 procent. De grote steden in Twente zagen het aantal meldingen stijgen met ruim vijftig procent. In Deventer (16,8 procent) en Zwolle (35,9 procent) ligt die stijging beduidend lager.

Meer telefoontjes

LocalFocus zette op basis van politiecijfers de gegevens per gemeente op een rijtje. Naast een stijging van klachten over geluidsoverlast kreeg de politie ook meer telefoontjes binnen over overlast van jeugd, zwervers en verwarde personen.

Volgens de politie werd de afgelopen tijd meer overlast ervaren omdat Nederland gedurende het jaar massaal thuis moest blijven vanwege corona. Hoewel er vaker werd geklaagd over overlast door geluidshinder in het algemeen, zoals van buren of mensen op straat, daalde het aantal overlastmeldingen rond evenementen en rond de horeca het afgelopen jaar.

Een logische ontwikkeling omdat er al tijden geen of nauwelijks evenementen meer worden georganiseerd en horeca is gesloten. Pas recent mochten de terrassen weer beperkt open.

Flinke stijging in Ommen

Hoewel de meeste klachten over geluidsoverlast werden geregistreerd in de grote steden in Overijssel, steeg het aantal meldingen relatief het hardst in Ommen. Daar steeg het aantal meldingen met maar liefst 84 procent. Eén keer werd er geklaagd over een evenement, twee keer over horeca en 115 keer viel de klacht in de categorie 'overig' wat neerkomt op geluidsoverlast door buren of van mensen op straat.

Was het dan overal kommer en kwel in Overijssel? Zeker niet. In Wierden bijvoorbeeld daalde het aantal klachten over herrie met ruim dertien procent. Ook in Staphorst (-3 procent), Haaksbergen ( -2 procent), Dalfsen ( -1 procent) was sprake van een daling.

Wil jij weten hoeveel meldingen over geluidsoverlast er in jouw gemeente het afgelopen jaar binnenkwamen? Kijk dan op onderstaand kaartje.

Meeste klachten in augustus

In het afgelopen coronajaar lag de piek van het aantal klachten ook in een andere maand dan een jaar eerder. Werden in het pré-coronajaar de meeste klachten gemeld in juni, een jaar later wordt het meest geklaagd in de maand augustus.