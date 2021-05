Flyeren en een eigen website: Ellen en Ruud proberen alles, maar een huis vinden lukt niet

Senna, Jesse en Noah zijn in de woonkamer met Playmobil aan het spelen als de vlam in de pan slaat. Een van haar broertjes heeft het poppetje van Senna per ongeluk onder de bank geschoven en dat was de druppel. Het meisje van zeven begint te huilen. Mokkend gaat ze op de bank zitten. “Zie je, dit gebeurt nu steeds vaker", zegt moeder Ellen Nijhuis. Samen met haar man Ruud en drie kinderen - de zevenjarige tweeling Senna en Jesse, en de vijfjarige Noah - woont ze in een klein huurhuis in Oldenzaal. "Natuurlijk maken ze ruzie. Dat deden ze in ons vorige huis ook, maar hier zitten ze letterlijk op elkaars lip."

Drie kinderen in één bed

Een jaar geleden verkochten Ellen en Ruud hun huis in De Lutte. "We hadden al eens eerder met twee huizen gezeten. Daarom hebben we nu eerst ons huis verkocht en wilden we daarna pas een nieuwe kopen." Het stel besloot om tijdelijk een huis te huren, terwijl ze hun zoektocht naar hun droomhuis voortzetten. Alleen hadden ze niet verwacht dat ze een jaar later nog steeds in het huurhuis zouden zitten.

Het huis is behoorlijk krap voor een gezin van vijf. Zo zijn er boven twee slaapkamers: één voor Ruud en Ellen, en één voor de drie kinderen. "De kinderen slapen met zijn drieën in een groot bed. In het begin vonden ze dat leuk en gezellig, maar nu is de lol er wel vanaf", zegt Ellen. De ouders merken dat vooral hun dochter behoefte heeft aan een eigen plekje, daarom hebben ze boven op zolder, tussen alle verhuisdozen, als noodoplossing een bed neergezet voor het meisje.

Wil je weten hoe het huis van Ellen en Ruud eruit ziet en wat ze zoeken in hun droomhuis? Bekijk dan de video.

Vier slaapkamers en een tuin

De krapte op de woningmarkt treft niet alleen starters, maar ook de middeninkomens, zo blijkt uit cijfers van NVM. Ruud en Ellen hebben een budget van maximaal 550 duizend euro. Hun droomhuis moet vier slaapkamers hebben en een ruime tuin. "In het begin waren we wel veeleisend. Maar nu zijn alleen de kamers en de tuin nog een voorwaarde." Ruud vult aan: "En de ligging is ook belangrijk. We willen in Oldenzaal wonen, omdat alles hier centraal ligt. Voetbal en school voor de kinderen. Als we in een buitenwijk aan de andere kant van het stad gaan wonen, hadden we qua afstand net zo goed in De Lutte kunnen blijven wonen."

Volgens de Oldenzaalse makelaar Han van Benthem is de situatie van Ruud en Ellen niet uniek. "De markt is het afgelopen jaar met tien procent gestegen. Vooral in de populaire prijsklasse, alles tot een half miljoen, is er heel veel vraag en weinig aanbod. Ja, dan moet je achteraan in de rij aansluiten."

Eigen website

Ondanks het budget van de Nijhuisjes lukt het ze maar niet om ertussen te komen. "Vanochtend werden we nog gebeld voor een woning. En we kunnen maandagmiddag om vier uur komen kijken. Dan weet je dat je al de tiende in de rij bent, en dan staat het huis nog niet eens online of op funda."

Daarom besloten Ruud en Ellen het op een creatieve manier aan te pakken. Zo hebben ze geflyerd in wijken die ze aanspreken, is er een artikel over ze geschreven in de plaatselijke krant en heeft Ellen haar eigen website gebouwd. "Er staat op wie wij zijn, wat we zoeken en waar we willen wonen." Helaas voor de Nijhuisjes heeft het tot nu toe weinig opgeleverd. "We hebben een paar leuke reacties gekregen, maar het droomhuis zit er nog niet tussen."