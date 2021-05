Kabinet kondigt nieuwe versoepelingen aan, maar houdt pauzeknop bij de hand

Het kabinet wil bovendien binnen twee weken een beslissing nemen over het weer volledig openen van de middelbare scholen. Dat zei demissionair premier Rutte in een persconferentie vanavond.

De versoepelingen van de coronamaatregelen gaan door, maar alleen als de richting goed is. Dat zei demissionair premier Mark Rutte vanavond. Het OMT wil pas een verruiming als de instroom in de ziekenhuizen daalt met 20 procent. "Wel of niet versoepelen hangt niet van een procent meer of minder af. Als de richting goed is, maar nog geen twintig procent, dan durven we de stap aan."

Pauzeknop

Mochten de cijfers toch nog tegenvallen, dan zal het kabinet maandag op de pauzeknop drukken, zei Rutte. "We denken niet dat het zover komt, maar we moeten er wel rekening mee houden."

Stap twee betekent versoepelingen voor zogenoemde doorstroomlocaties buiten, zoals pretparken en dierentuinen. Die mogen onder voorwaarden weer mensen toelaten. Datzelfde geldt voor binnenzwembaden en sportscholen.

Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen als de versoepelingen volgende week doorgaan weer in groepsverband sporten. Ook sportscholen en zwembaden gaan weer open. Dat heeft demissionair minister-president Mark Rutte dinsdagavond aangekondigd tijdens de persconferentie. Voorwaarde is wel dat de cijfers over het aantal ziekenhuisopnames het toestaan.

Wedstrijden niet toegestaan

Er mag gesport worden in groepen van hooguit dertig personen, mits zij anderhalve meter afstand houden. Wedstrijden zijn niet toegestaan en publiek is niet welkom. Kleedkamers blijven dicht en de douches ook. Binnensportlocaties zoals sportscholen mogen ook weer open. Daar mag in groepjes van hooguit twee personen samen getraind worden, met een maximum van dertig mensen per ruimte. Zwemmen in het zwembad kan ook weer. Daar zijn de kleedkamers en douches wel open.

Terrassen

Bovendien worden de mogelijkheden voor buiten sporten verruimd en wordt kunst- en cultuurbeoefening in bijvoorbeeld muziekscholen weer toegestaan. Ook de openingstijden voor terrassen worden verruimd vanaf 19 mei. Nu mogen terrassen open zijn van twaalf uur 's middag tot zes uur 's middags. Dat wordt van zes uur 's morgens tot acht uur 's avonds.

Het openingsplan van het kabinet verwerkt in een schema (Foto: Rijksoverheid)

Het kabinet wil binnen twee weken een beslissing nemen over het weer volledig openen van de middelbare scholen. Die versoepeling zou dan in de week van 31 mei in moeten gaan. In de scholen hoeft dan ook niet langer anderhalve meter afstand gehouden te worden, want dat is in een vol gebouw niet mogelijk. Of die anderhalvemetermaatregel ook daadwerkelijk wordt losgelaten, beslist het kabinet op 25 mei.

We willen niets liever dan ruimte geven, maar we willen ook geen fouten maken, vlak voor de finish. Het is een balanceeract. Demissionair premier Mark Rutte

Nu is het voortgezet onderwijs slechts gedeeltelijk open. De meeste leerlingen krijgen ongeveer de helft van de tijd fysiek les, de andere uren wordt er online onderwijs gegeven.

Koningsdag

Om te benadrukken met welke dilemma's het kabinet te maken heeft, wees Rutte op de clusters besmettingen, die zijn ontstaan in bijvoorbeeld Amsterdam bij Koningsdag. Aan de ene kant is te zien dat er behoefte is aan "ruimte om dingen te doen", aan de andere kant kan die ruimte leiden tot een hoger aantal besmettingen, zei demissionair premier Mark Rutte dinsdag tijdens de persconferentie.

"We willen niets liever dan ruimte geven aan de samenleving, maar we willen ook geen fouten maken, vlak voor de finish. Het is een balanceeract en dat blijft het ook."