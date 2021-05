Idzes vervangt in Rotterdam geblesseerde Brouwers op Go Ahead-middenveld

"Luuk is een uitstekend seizoen aan het draaien. Hij ontwikkelt zich vanaf het begin steeds sterker, tot een bepalende speler in het elftal. Dus het is voor hem heel sneu en jammer dat hij in deze belangrijke fase het seizoenslot moet missen. Ook voor het elftal. Dus dat is jammer. Gelukkig hebben we jongens die dat in kunnen vullen", zegt Kees van Wonderen.

"Ga ervanuit dat De Graafschap wint"

Voor directe promotie zal Go Ahead Eagles drie punten moeten pakken in Kralingen en zal De Graafschap in eigen huis punten moeten verspelen tegen Helmond Sport. Het is een scenario waar Van Wonderen eigenlijk geen rekening mee houdt.

"Ik ga ervanuit dat De Graafschap wint en tweede wordt. Dan richten wij ons op de play-offs. Wat je niet wilt, is dat als wij derde worden het als een enorme teleurstelling voelt. Daar waken we voor, anders ga je heel anders de play-offs in."

Brouwers afwezig

Sterkhouder Luuk Brouwers zal er woensdagavond dus niet bij zijn. De middenvelder viel vrijdag tegen NEC uit met een blessure aan zijn bovenlichaam. Uit onderzoek blijkt dat er een operatie nodig is. Hij mist daardoor ook de eventuele play-offs. Naast de afwezigheid van Brouwers blijft het elftal van Go Ahead Eagles intact in Rotterdam.

Radio Oost

De zinderende ontknoping in de Keuken Kampioen Divisie volg je de komende dagen uitgebreid bij RTV Oost. Op radio, televisie en online.