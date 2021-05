Groen licht voor kleurrijke 'Art Deco' stickers op gevels van museum en synagoge in Kampen

De vrolijke symmetrische patronen die haar werk kenmerken, zal ze met behulp van grote stickers aanbrengen op de gevels, vloeren en wanden. De historische panden worden daarmee vrolijke in 'Jugendstil opgetrokken' blikvangers van de stad.

Omdat het aanbrengen van de kunstuiting tijdelijk is en geen nadelig effect heeft op de monumentale status van de panden hoeft er voor de tentoonstelling geen omgevingsvergunning verleend te worden. Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat er geen enkele belemmering is om de expositie te houden.

Kwestie van smaak

De vrolijke kunstige patronen op de gevels van het museum en de synagoge zullen straks ongetwijfeld iedere bezoeker aan de binnenstad van Kampen opvallen.

Of het publiek het werk ook kan waarderen is straks volgens de kunstenares een kwestie van smaak. Zelf zei ze daarover in een eerder interview: “Het maakt daarbij heel veel uit of je liever iedere avond van een wit bord eet of van een bord met een mooi versierde rand”