Bestuurder dodelijk grasmaaierongeluk Kampen vrijgesproken

De 22-jarige man die in 2018 in Kampen met een grasmaaier een dodelijk ongeval veroorzaakte, is vrijgesproken. Daniël V. overreed een zesjarig meisje toen hij achteruit reed met de grasmaaier. Volgens de rechter is er geen sprake van verwijtbare onvoorzichtigheid.

De straf wijkt af van de eis van het OM, dat een werkstraf van 180 uur eiste. De officier vond dat V. beter had moeten opletten voordat hij verder ging met zijn werkzaamheden. De bestuurder zou niet alles hebben gedaan om te zien of hij veilig verder kon.

De rechter benadrukt dat V. geen boze opzet had of kwaadwillend was. Dat vindt ook de moeder van het zesjarige slachtoffertje. Ze verwijt hem niks, maar vindt wel dat het ongeluk voorkomen had kunnen worden. "De gemeente had de onervaren maaier niet naar die plek mogen sturen en de school had beter op moeten letten. Verwijten helpt echter niet."

Grasmaaier achteruit

Het tragische ongeval gebeurde op 12 september 2018 tijdens schooltijd. V. is onervaren met grasmaaiers en wordt als invalskracht naar het veld naast een school gestuurd. Daar komen de jonge leerlingen net voor het speelkwartier naar buiten, onder wie ook de zesjarige Fleur.

Leerkrachten en V. waarschuwen de leerlingen dat ze het veld af moeten. De bestuurder denkt dat alle leerlingen zijn vertrokken en zet zijn grasmaaier in zijn achteruit. Waarschijnlijk probeerde Fleur op dat moment weg te komen, maar gleed uit. De bestuurder ziet haar pas als het te laat is. De maaier rijdt over haar heen.

Fouten gemaakt

Volgens de advocaat van V. heeft hij naar zijn beste kunnen gehandeld. Uit verschillende onderzoeken kwam naar voren dat er fouten zijn gemaakt. Zo was de school niet vooraf ingelicht dat er gemaaid zou gaan worden en was V. onervaren met grasmaaiers en had nog geen autorijbewijs. Volgens de verdediging zou het opleggen van een straf niet terecht zijn geweest en had het geen enkel doel gediend

De rechter meent wel dat de man in zijn spiegels had moeten blijven kijken toen hij achteruit reed. Maar ook dan kan volgens de rechter niet met zekerheid gezegd worden dat het ongeluk voorkomen had kunnen worden. "De grasmaaier heeft namelijk een grote dode hoek", staat in het vonnis. "Verder is onduidelijk gebleven waar het meisje zich bevond ten opzichte van de grasmaaier."

Grasmaaiers aangepast

Op basis van de onderzoeken zijn alle grasmaaiers in de gemeente voorzien van achteruitkijkcamera en speciale bumper, die moet voorkomen dat er iemand onder de wielen kan raken.