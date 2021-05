PVV Overijssel krijgt boete van 7.500 euro wegens niet melden datalek

Het datalek ontstond via een e-mail over een bijeenkomst van de achterban van de partij. Daarin werden 101 geadresseerden aangeduid als 'vrienden van de PVV'. Door een fout van een fractiemedewerker waren de e-mailadressen van de geadresseerden, en daarmee meestal de namen, zichtbaar voor iedereen die de uitnodiging ontving. Hiermee zijn de politieke opvattingen van de geadresseerden gedeeld, oordeelt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Boete was eerst een half miljoen euro, geloof ik PVV-fractievoorzitter Erik Veltmeijer

Veltmeijer erkent dat er een fout is gemaakt door de fractiemedewerker. "We hebben daarna maatregelen genomen om te voorkomen dat het nog een keer kon gebeuren." Dat resultaat was ook bereikt als de AP niet direct met een boete was gekomen maar met een officiële waarschuwing, betoogt Veltmeijer. "Nu kost het de belastingbetaler geld", aldus Veltmeijer die ook een advocaat moest inhuren voor een verweerschrift. Een verweerschrift van de hand van Veltmeijer werd door de AP niet als afdoende beoordeeld, zegt de fractievoorzitter.

Veel begrip voor de situatie heeft Veltmeijer niet. "Het is niet dat we hele belangrijke persoonsgegevens hebben gelekt zoals rekeningnummers. Het is zwaar overtrokken."

Geen principekwestie

De boete was in eerste instantie nog veel hoger, aldus Veltmeijer. "Ik geloof een half miljoen euro." Uiteindelijk is dat bedrag verlaagd naar 7.500 euro. Een bedrag dat PVV Overijssel zal betalen, hij wil er geen principekwestie van maken. "Dat heeft geen zin. Het is allemaal negatieve energie."

Iemands politieke opvattingen worden in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) extra beschermd. Het zijn zogenoemde bijzondere persoonsgegevens. Omdat het om gevoelige informatie gaat, die heel privé is en die iemand voor zichzelf mag houden, gelden voor het verwerken van deze gegevens strengere regels.

Ernstige overtreding

Het datalek kwam bij de AP in beeld nadat een van de geadresseerden bij de AP een klacht had ingediend over de privacyschending. Vervolgens bleek dat de PVV Overijssel dit datalek niet adequaat had opgepakt door tijdig een melding te doen bij de AP. Dat is een ernstige overtreding, zeker gezien de gevoeligheid van de gelekte informatie, aldus de autoriteit.

Fractievoorzitter Erik Veltmeijer van de Overijsselse PVV heeft er ook niet veel begrip voor dat de persoon in kwestie de zaak gemeld heeft. "Je denkt toch niet dat ik zoiets aanhangig zou maken als dat mij zou overkomen?"