Stadsdichter van Ommen neemt afscheid met gedichtenroute

"Samen met een gids heb ik een stadswandeling gemaakt en kreeg ik informatie over unieke en historische plekken in Ommen", zegt Viviane.

"Ik ben naar die plekken teruggegaan en heb in alle rust de informatie in me opgenomen. Je mijmert en zet wat zinnen op papier. Uiteindelijk heb ik acht gedichten geschreven die mensen nu kunnen lezen op borden langs de gedichtenroute. De gedichten horen ook echt bij de plek waar ze nu staan."



Gedichtenroute in Ommen (Foto: Stichting Ondernemersfonds Ommen)

‘Mix van geschiedenis en het heden’

De combinatie van natuur, de Vecht en de geschiedenis van Ommen was volgens Viviane een mooie inspiratiebron voor de gedichten. "Het is een mooie mix van geschiedenis en het heden geworden. Zo is er een gedicht over de oorlog, maar ook over de band die Ommen heeft met de Vecht. Ik hoop dat mensen die deze route afleggen, zich herkennen in de teksten."

Afscheid

De acht gedichten die Viviane Rose voor de gedichtenroute schreef, zijn haar afscheidswerken als stadsdichter van Ommen. "Na twee jaar zit mijn termijn als stadsdichter erop. Het is een mooi moment om afscheid te nemen, want als ik terugkijk ben ik het meest trots op deze acht gedichten."