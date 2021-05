Ziekenhuisbestuurder Kuper: "Ik denk dat het niet verstandig is om nu fors te gaan versoepelen"

"Stel de versoepelingen uit." Dat is de boodschap van Ina Kuper, lid van de Raad van Bestuur van ziekenhuis Isala in Zwolle kort voor de persconferentie vanavond van demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge. Vanavond worden waarschijnlijk nieuwe versoepelingen aangekondigd met betrekking tot binnensporten.

Hoewel het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van corona in de regio Zwolle daalt, vindt Kuper het niet verstandig om nu al verdere versoepelingen aan te kondigen. "Wij hebben zo'n 22 bedden voor coronapatiënten op de ic beschikbaar", zegt Kuper.

"Vandaag waren er zeventien van bezet, maar dat kan morgen weer anders zijn." Er is in Zwolle in ieder geval nog lang geen sprake van een structurele daling van twintig procent op de ic. "Ik zie 'm nog niet", aldus Kuper.

Twente

In de aanloop naar een nieuwe coronapersconferentie vanavond, gaf Hilde Dijstelbloem, bestuursvoorzitter van het ZGT en bestuurslid van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), vanmorgen al aan dat het er in Twente 'niet heel rooskleurig uit ziet'.

In de regio Zwolle is volgens Kuper sprake van 'enige daling' van het aantal ziekenhuisopnames. Zowel in de kliniek als op de ic. Vanuit dat oogpunt bezien wordt de de druk dus ietsje minder. Maar omdat het aantal normale patiënten, dus zonder corona, toeneemt neemt de druk op de ic neemt in Zwolle niet af.

Vandaag waren er zeventien ic-bedden bezet, maar dat kan morgen weer anders zijn Ina Kuper, lid Raad van Bestuur ziekenhuis Isala

Waarschijnlijk kondigt demissionair premier Rutte vanavond aan dat vanaf volgende week binnensporten weer wordt toegestaan.

"Als je dat doet binnen de maatregelen die nu nog steeds gelden, zoals voldoende afstand, je handen wassen, dan kan er veel. Maar of binnen sporten nu het meest verstandig is, dat is zeer de vraag. Wij maken ons wel zorgen dat dit weer tot een toename van het aantal besmettingen leidt."

Toename aantal besmette jongeren

Wees voorzichtig met het uitrollen van verdere versoepelingen, is de boodschap van Kuper. "Het leidt tot meer besmettingen en een van de zaken waar we nu zorgen over hebben is het toenemende aantal besmettingen onder de jongeren door Koningsdag. Dat effect gaan we mogelijk ook nog zien."

Kuper denkt dat het verstandiger was geweest om de versoepelingen wat uit te stellen. "Ik denk dat het niet verstandig is om nu fors te gaan versoepelen, absoluut niet."