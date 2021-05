CDA Tubbergen over bestuurlijke crisis: "Er zijn weloverwogen keuzes gemaakt"

De bestuurlijke crisis in Tubbergen lijkt nog niet zo gemakkelijk opgelost. Omdat het CDA koos voor een nieuw te bouwen gemeentehuis, stapte coalitiepartij GemeenteBelangen/VVD op. Andere partijen lieten gisteren aan RTV Oost weten dat plekje niet in te willen vullen. "We hebben nog geen formele reacties gekregen, die wachten we af. Er zijn in ieder geval weloverwogen keuzes gemaakt voor de toekomst", reageert CDA-fractievoorzitter Christel Luttikhuis erop.

Het CDA stemde als enige partij in met het plan voor een nieuw te bouwen gemeentehuis van 11 miljoen euro. Aangezien ze een absolute meerderheid heeft, kwam dat plan erdoor. Daarop stapte GBVVD op, omdat er van een samenwerking tussen beide partijen geen sprake zou zijn.

Bestuurskracht

Het CDA nodigde daarom de andere partijen Dorpen Centraal en PvdA uit om plaats te nemen in het college, maar die pakken de handschoen niet op. Fractievoorzitter Luttikhuis zegt nog geen formele reactie van de partijen te hebben ontvangen en deze af te willen wachten.

"Ze hebben nog tot 21 mei de tijd om te reageren. Dat wachten we af. We vinden het namelijk belangrijk dat we niet weglopen voor onze problemen, want wij zijn gekozen door de inwoners. Dus we moeten met elkaar in gesprek gaan", aldus Luttikhuis.

Vooruitkijken

Vooruitlopen op de zaken wil de CDA-voorzitter nog niet, maar hoe heeft de partij zich zo in de nesten kunnen werken? "Er is een hele periode aan vooraf gegaan. We zijn al in 2015 begonnen met het oriënteren en onderzoeken naar een nieuw gemeentehuis."

Daarmee begon de gemeente, omdat vanuit de overheid is opgelegd dat kantoorgebouwen in 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. "Na een debat hierover zijn er weloverwogen keuzes gemaakt voor de toekomst. Dus we moeten blijven praten en uitleggen waarom deze keuzes zijn gemaakt."