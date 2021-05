Landstede Hammers ontdoet zich van Feyenoord en plaatst zich voor halve finales

Landstede Hammers kan zich gaan opmaken voor de halve finales van de play-offs. De Zwollenaren wisten Feyenoord ook in de return van de kwartfinales te verslaan. In het Landstede Sportcentrum werd het dinsdagavond 83-82.

Afgelopen zaterdag wist Landstede al een uitstekende uitgangspositie te bemachtigen door het eerste duel in Rotterdam met 76-97 te winnen.

Sterk slot

In eigen huis moest de formatie van Herman van den Belt aanvankelijk nog alle zeilen bijzetten, want Feyenoord nam de leiding in het eerste kwart (13-21) en nam die voorsprong mee de rust in: 31-40. Landstede beet zich vervolgens in de wedstrijd en bracht de achterstand terug in het derde kwart (58-65). Met een sterk slot kwam de thuisploeg in het laatste kwart langszij en werd in de eindfase ook nog de zege opgeëist

ZZ Leiden

ZZ Leiden, vrijwel het gehele seizoen lijstaanvoerder in de Dutch Basketball League, won in de kwarfinales van BAL en is in de halve finales de volgende tegenstander van Landstede Hammers.

Kijk hieronder het duel tegen Feyenoord terug.