Club van Elf: ook binnenruimtes in attractieparken snel open

Ook binnenruimtes van zogeheten doorstroomlocaties, zoals attractieparken, zouden volgende week woensdag alweer open kunnen, zegt de Club van Elf. Dat is de overkoepelende organisatie van een groot aantal dagattracties In Overijssel zijn Attractiepark Slagharen en Avonturenpark Hellendoorn lid van de belangenclub. Volgens directeur Kees Klesman heeft de branche vorig jaar al bewezen dat dit op een veilige manier mogelijk is. Testen van bezoekers is dan niet nodig.

Attractieparken en dierentuinen mogen volgende week woensdag weer open als de ziekenhuizen het minder druk krijgen met coronapatiënten. Binnenruimtes moeten van het kabinet nog gesloten blijven. In Attractiepark Hellendoorn gaat het dan bijvoorbeeld om een attractie als de Rioolraat.

Klesman zegt dat het in de winkelcentra nu ook al erg druk is. "In een grote mall zou ik me niet veilig voelen, maar bij de leden van de Club van Elf was het vorig jaar al heel veilig met routing, signing en de inzet van ervaren personeel."

Meer duidelijkheid

Ook ziet hij graag dat voor woensdag 19 mei duidelijk is wat er precies onder binnenruimtes verstaan wordt. Wat betreft Klesman gaan de winkels in attractieparken en dierentuinen open, net als winkels in de winkelstraat. "Het is cruciaal dat daar in Veiligheidsregio's eensgezind over gedacht wordt." Hij verwacht daarover volgende week meer duidelijkheid te hebben.