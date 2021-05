Clubicoon Wietse Veenstra ziet promotiekoorts toenemen: "Iedereen wil weer Ajax en Feyenoord zien"

Keert Go Ahead Eagles vanavond na vier jaar terug in de Eredivisie? Het is een vraag die de gemoederen in en om Deventer de laatste dagen onverminderd bezighoudt. Dat er inmiddels een gezonde dosis promotiekoorts heerst in de stad erkent ook clubicoon Wietse Veenstra, voormalig scherpschutter van beroep.

"Er is zeer veel promotiekoorts in de stad. Ik hoop dat we promoveren, maar we hebben toch nog steeds een kleine achterstand op De Graafschap", stelt de Deventer aanvalsleider van weleer realistisch.

Iedereen wil weer Ajax en Feyenoord zien Wietse Veenstra

De inmiddels 75-jarige Veenstra, die zijn carrière begon bij Go Ahead Eagles en zich van 1964 tot en met 1969 ontpopte tot ware goalgetter met in totaal 54 eredivisiedoelpunten, merkt dat met name de supporters smachten naar de Eredivisie. "Men ziet Go Ahead het liefst promoveren, want laten we eerlijk zijn: iedereen wil hier weer Ajax en Feyenoord zien".

Promotie bij Telstar in 1963

Ook in 1963 wisten de Eagles promotie naar de hoogste afdeling te bewerkstelligen, mét de toen pas 17-jarige Veenstra. "Dat was bij Telstar en toen was ik nog een broekie. Ik mocht mee in de bus en ik geloof dat er vijftig tot zeventig bussen meegingen naar Telstar. Dat was fantastisch."

Supporters

De oud-spits én negenvoudig international, in de jaren zestig alom geliefd in De Adelaarshorst, vindt het jammer dat de supporters dit keer thuis moeten blijven. "Het is heel sneu voor de supporters. Deze mensen missen nu heel veel en vooral omdat we nu goed meedraaien."

Brouwers

Naast de supporters moet de Deventer club het vanavond bij Excelsior ook stellen zonder de geblesseerde Luuk Brouwers. Een gemis volgens Veenstra. "Die gaan we missen. Brouwers was de laatste tijd het middelpunt van de aanvallen. Berden en Van Hoeven werden goed bediend door Brouwers. Het is een gemis dat hij er niet bij is", aldus de clubman.

De Graafschap

Vanavond kan Go Ahead Eagles alleen promotie afdwingen door zelf te zegevieren bij Excelsior én bij puntenverlies van De Graafschap, dat op De Vijverberg móét winnen van Helmond Sport. Allemaal live te volgen op Radio Oost, TV Oost en via onze online kanalen.



Bekijk hieronder hoe Deventer toeleeft naar de ontknoping.