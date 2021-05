Herinneringsmonument voor 70 jaar Molukkers in Twente onthuld

Behalve het kunstwerk is er ook een verhalenboek gepubliceerd dat overhandigd werd aan burgemeester Doret Tigchelaar van Wierden. Het boek wordt gratis op de scholen in de gemeente Wierden uitgedeeld zodat de kinderen de geschiedenis van de Molukkers leren kennen.

Illusie

De Molukkers die in 1951 in Hoge Hexel aankwamen werden ondergebracht in barakken van voormalig werkkamp Vossenbosch die overgebleven waren vanuit de Tweede Wereldoorlog. In eerste instantie geloofden de Molukkers dat ze alsnog terug konden naar hun een eigen staat in Indonesië. Dat bleek slechts een illusie. In de jaren zestig begint de integratie in de Nederlandse samenleving en de verhuizing naar Molukse woonwijken in onder meer Wierden, Nijverdal, Rijssen en Almelo.

Tekst gaat verder onder de video:

Zorgeloos

Clara Patawala is geboren en opgegroeid in woonoord Vossenbosch. "Ik heb eigenlijk een zorgeloze jeugd gehad. We hadden hier veel vrijheid om te spelen. Ik voelde mij niet echt anders. Alleen als ik moest zeggen waar ik woonde was dat gek; Oude Zwolseweg, barak 3 ,kamer 31. Dan voelde ik mij wel anders", zegt Clara.

Volgens één van de initiatiefneemsters Ria Broeze is dit monument bijzonder omdat dit is aangeboden door de Wierdense samenleving. "Het was eigenlijk gek dat op deze plek geen herdenkingsmonument stond voor de Molukkers die hier jarenlang niet goed behandeld zijn door de Nederlandse regering", zegt Broeze. "Het monument is erg mooi geworden. Ik werd er bij de opening even emotioneel van", zegt Broeze.

Herdenkingsmonument Moluks woonoord Vossenbosch (Foto: RTV Oost)

Betekenis

Het monument is van de hand van kunstenaar Okke Weerstand. De buitenzijde van de kunstvorm heeft de vorm van een barak, verwijzend naar het geborgen onderdak van de barakken in het kamp. De binnenzijde van het monument geeft het silhouet weer van een groep mensen en verwijst naar de groepen mensen die in het kampement woonden, met name de Molukse gemeenschap tussen 1951 en 1972.

In het midden van de cirkel ligt een zwerfkei. Dit is een verwijzing naar de grafheuvel in de buurt. Boven op de steen is een bronzen maquette geplaatst van het woonoord Vossenbosch in de tijd dat de Molukkers hier woonden. De bankjes verwijzen naar de oudere bewoners die de spelende jeugd gadeslaan vanaf de kant.