Ilse DeLange teleurgesteld in organisatie Songfestival: uitspraak blijft niet onopgemerkt op Twitter

De Almelose zangeres Ilse DeLange vindt het jammer dat ze niet is benaderd door het Eurovisie Songfestival om iets te doen tijdens de editie van dit jaar in Rotterdam. "Ik vind dat behoorlijk ongepast", zei ze gisteren tijdens een televisie-uitzending van College Tour. De uitspraak is niet onopgemerkt gebleven: op Twitter laten voor- en tegenstanders van zich horen.

Het onderwerp kwam tijdens het programma ter sprake na een fragment waarin collega-presentator Cornald Maas over Ilse en het Eurovisie Songfestival praat. Daarop vroeg College Tour-presentator Twan Huys of de zangeres dit jaar nog iets doet in Rotterdam. Daarop geeft ze aan dat ze niet is gevraagd.

De zangeres weet niet wat voor rol ze had willen spelen bij het Eurovisie Songfestival, maar had het fijn gevonden als haar was gevraagd hoe ze iets zou kunnen betekenen. "Dat vind ik jammer en behoorlijk ongepast. Ik wil niet overkomen als een gefrustreerd iemand, maar dit is hoe ik erover denk."

Overdreven of terecht?

Op Twitter is de uitspraak van de Almelose niet onopgemerkt gebleven. De zangers krijgt steun van een heleboel mensen. Zo noemen ze het een "enorme blamage" en een "gemiste kans" om Ilse niet te vragen.

Zo schrijft Lesley: "Ilse is voor een groot deel verantwoordelijk voor het feit dat het festijn in Nederland is. Dat er geen aandeel is voor haar is volgende week, is zeer onterecht". En ook Germaine vindt het onbegrijpelijk, zie de tweet hieronder.

Maar het is niet alleen maar lof voor de zangeres. Er zijn ook mensen die Ilse "overdreven" noemen. Zo schrijft Ellen: "Het ligt bij Ilse altijd aan een ander. Ze zit in de slachtofferrol".