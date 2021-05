Marleen uit Oldenzaal wil coronavaccinatie in gele boekje: "Gek dat GGD weigert"

Het gele boekje: voor iedereen die weleens ver op reis is geweest, is het geen onbekend begrip. In het boekje staan stempels en parafen van gehaalde vaccins. Landen als Duitsland, Oostenrijk en IJsland erkennen het boekje als vaccinatiebewijs.

Stempel in gele boekje

Marleen van den Worm, fervent wereldreiziger, heeft een goed gevuld geel boekje, waarin alle vaccins staan die ze gekregen heeft. Voor de Oldenzaalse was het dan ook bijna vanzelfsprekend dat de inenting tegen het coronavirus erin zou komen.

"Het is een logisch vervolg op alle andere vaccinaties die je in de loop van je leven ontvangt. Vooral als je naar het buitenland gaat, dan heb je natuurlijk diverse vaccinaties nodig", vertelt ze.

Erin plakken

Van den Worm nam het gele boekje dan ook mee naar de eerste vaccinatie tegen corona. "En daar weigerden ze een stempel of sticker te zitten. 'U kunt het opgevouwen bewijs in het gele boekje doen of u kunt het erin plakken', kreeg ik te horen."

De Oldenzaalse schreef diverse instanties aan. Van de gemeente, het RIVM en de GGD, tot de Staatsdrukkerij en -uitgeverij (SDU), die het boekje uitgeeft. Tevergeefs, een stempel in het gele boekje is nog altijd uitgebleven.

Tot frustratie van de Oldenzaalse:

GGD: fraudegevoelig

De GGD Twente laat weten dat het de coronavaccinatie bewust niet registreert in het gele boekje. "Omdat het fraudegevoelig is. Je kan namelijk gewoon zelf je naam invullen in het gele boekje", zegt GGD-directeur Samantha Dinsbach. "Wat je wel kan doen, is het bewijs van vaccinatie dat je krijgt van de GGD, in het gele boekje stoppen. Een stempel in het gele boekje zelf zegt eigenlijk niks."

Dinsbach wijst erop dat er gekeken wordt naar andere 'bewijzen', waarmee je straks weer naar het buitenland kunt reizen. "Waar men in den lande mee bezig is, is dat je straks kunt laten zien dat je of gevaccineerd bent. Of dat je een negatieve test niet ouder dan twee dagen kunt laten zien, dan wel dat je corona hebt gehad en dus antistoffen hebt. Dat zijn de drie redenen die we met elkaar landelijk willen bepalen om vrijuit toegang te hebben tot allerlei voorzieningen."