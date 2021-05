Wormuth weet wat Heracles te doen staat tegen Feyenoord: "Moeten winnen, willen we kans maken"

Heracles speelt nog thuis tegen Feyenoord en gaat zondag naar AZ. De Almeloërs doen nog mee om plek acht en daarmee de play-offs. Er zal dan wel goed gepresteerd moeten worden tegen twee clubs uit de top vijf. Tegen Feyenoord heeft Wormuth er in ieder geval vertrouwen in. "We hebben voor ons doen twee goede uitslagen gehad. 0-0 en 3-2 verloren in de beker. Daardoor weten we ook dat we goed tegen Feyenoord kunnen spelen. We spelen thuis. Dat is ook belangrijk voor ons. Thuis zijn we anders dan in uitwedstrijden. Iets beter."

Steven Berghuis keert terug van een schorsing bij Feyenoord. Wormuth vindt het niet erg dat de Rotterdammers hun beste speler terug hebben voor het duel in Almelo: "Ik zie hem heel graag voetballen. Ook tegen ons. Dat is een fantastische voetballer en die hoort ook op het veld te staan".

Wormuth gaat zelf weinig tot niets veranderen aan zijn basiself: "In de slotfase van het seizoen moet je ook stabiel zijn en spelers zekerheid bieden. Daarom zullen we met dezelfde spelers spelen als tegen Twente. Misschien wisselen we één speler, maar dat moeten we nog bespreken".

De Duitser weet dat Heracles voor een zware opgave staat: "We zijn geen achtste meer, we zijn negende. En het doelsaldo is niet het beste. Dus we weten dat we van Feyenoord moeten winnen, willen we een kans maken. En dan zien we verder. Ook tegen AZ zullen we iets moeten doen. We hebben zeker het moeilijkste programma ten opzichte van de concurrentie."

Wormuth is dan ook content dat Heracles nog ergens om speelt in de laatste twee duels: "Ik ben blij dat we nog om plek acht strijden. Stel je voor dat we kansloos zijn. Dan spelen we om plek tien, elf, twaalf. Dan weet ik ook niet hoe de energie in de ploeg is. Nu hebben we tot de laatste wedstrijd nog een kans en zijn de jongens het hele seizoen scherp geweest. Dat is toch fantastisch".

De wedstrijd in Almelo begint morgen, net als de acht andere in de voorlaatste ronde van de Eredivisie, om half drie en is te volgen op Radio Oost en onze online-kanalen.