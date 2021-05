Twentse afvaltycoon onder vuur na investering in Drentse zorginstelling, maar zakenman bijt nu van zich af

Hij meende te investeren en deel te nemen in een zorginstelling waar hij veel vertrouwen in had. Maar de Enschedese afvaltycoon Johan Haverkamp is in Drenthe onder vuur komen te liggen omdat er vraagtekens worden geplaatst bij zijn goede bedoelingen. De zakenman laat het er echter niet bij zitten en bijt nu op zijn beurt van zich af. Hij beraadt zich op een schadeclaim tegen de gemeente Aa en Hunze.

Er is de afgelopen tijd veel gezegd en geschreven over de intussen failliet verklaarde Stichting Altijd Zorg in het Drentse Rolde.

Johan Haverkamp is eigenaar van de Haverkamp Groep in Enschede, een bedrijf in sloop, schoonmaak, renovatie en onderhoud. Maar sinds 2019 is hij ook actief in de zorgbranche.

Perikelen

Behalve dat Haverkamp tot oktober vorig jaar deel uitmaakte van het bestuur van de zorgstichting is hij eigenaar van zorglandgoed 't Ruige Veld, de plek waar Altijd Zorg in april 2019 met 25 cliënten neerstreek. Het lukte echter nooit de zorginstelling echt van de grond te krijgen.

Wat namelijk vooral volgde was een eindeloze reeks perikelen, waarover RTV Drenthe uitvoerig berichtte. Daarbij zou de zorginstelling echter stelselmatig zijn tegengewerkt door de gemeente Aa en Hunze, luidt de klacht van de zorgondernemers.

De gemeente zou eerdere toezeggingen niet zijn nagekomen, zo liet Haverkamps advocaat Ingeborg Wind door RTV Drenthe optekenen.

Politie-inval

Dieptepunt daarin was een inval in november 2019. De politie drong het zorgcomplex binnen op last van burgemeester Anno Wietze Hiemstra, die daartoe een noodbevel had afgegeven. Volgens de burgemeester was de zorgverlening slecht, waardoor de veiligheid van de bewoners in het geding was. De rechter oordeelde later echter dat de inval onrechtmatig was en dat de cliënten mochten blijven.

Niettemin werd de stichting eerder dit jaar failliet verklaard. Uit het faillissementsverslag blijkt dat de zorgstichting in grote problemen raakte omdat de gemeente weigerde zorgindicaties voor de cliënten af te geven, waardoor er geen vergoedingen voor deze cliënten binnenkwamen. De stichting kon vervolgens niets anders doen dan het faillissement aanvragen.

Financiële strop

De zorgondernemers zitten met een financiële strop. De schuldenlast bedraagt ruim een ton, waarvan alleen al een kleine negentig mille, bij de fiscus aldus het verslag van de curator.

De Enschedese zakenman Haverkamp laat het er niet bij zitten en heeft intussen aangekondigd dat hij de investeringen op de gemeente gaat proberen te verhalen. Daarbij zou het volgens RTV Drenthe gaan om bijna een miljoen euro over het tijdvlak april 2019 tot januari 2021, zo blijkt uit de jaarcijfers.

Klacht indienen

Johan Haverkamp laat tegenover RTV Oost weten dat hij zijn advocaat opdracht heeft gegeven om uit te zoeken wat de juridische mogelijkheden zijn. Allereerst wordt een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman over de handelswijze van de gemeente Aa en Hunze. Daarbij gaat het onder meer over de politie-inval, die intussen door de rechter als onrechtmatig is bestempeld.

Wanneer ook de Nationale Ombudsman Haverkamp in het gelijk stelt, kan dat de opmaat betekenen voor een schadevergoeding.

Haverkamp wil daar echter nog niet op vooruit lopen: "De zaak is nu in handen van mijn advocaat."

'Natrappen'

Nadat het doek reeds was gevallen, kwam de zorginstelling in april toch weer in het nieuws toen burgemeester Hiemstra in een uitzending van RTL Nieuws Altijd Zorg op één hoop gooide met louche zorgbureaus. Die zouden door criminelen zijn opgezet, als dekmantel voor drugshandel, witwassen of prostitutie. Andries Miedema, oud-voorzitter van de Raad van Bestuur reageerde verontwaardigd en noemde het "natrappen".

In twijfel getrokken

Intussen worden in Drenthe vraagtekens geplaatst bij de goede bedoelingen van Haverkamp. Want waarom investeert een Twentse ondernemer vele tonnen in een Drentse zorginstelling? En wat doet iemand die altijd actief was in de afvalbranche ineens in de zorgbranche?

Volgens Haverkamp is het antwoord ontnuchterend simpel: "Ik ken een van de initiatiefnemers en ik had veel vertrouwen in zijn plannen. Bovendien investeren we als onderneming wel vaker in onroerend goed."

Wijziging bestemmingsplan

Haverkamp zegt nog altijd eigenaar te zijn van het het landgoed 't Ruige Veld. "Intussen wordt dit gehuurd door een andere zorginstelling, maar bekend is dat de gemeente plannen heeft voor een wijziging bestemmingsplan. Er zijn daar 82 wooneenheden, het is een 22 hectare groot natuurgebied, dichtbij Assen. Dat biedt volop mogelijkheden."