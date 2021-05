Bathmense predikant maakt YouTube filmpjes met dorpsgenoten

De korte filmpjes laten gewone mensen zien. Vrijwilligers van de ijsbaan, twee schakers, woonzorgcomplex 't Dijkhuis of mensen die het hebben over noaberschap of hun oorlogsherinneringen delen. "Ik wil laten zien dat mensen op allerlei manieren iets voor elkaar willen betekenen."

Wijnstok kan daarbij niet alleen putten uit Bathmen en Okkenbroek. Hij staat een dag in de week in het Friese Twijzel en daarnaast werkt hij bij pastoraal centrum de Hezenberg in Hattem.

Alles anders aanpakken

De coronatijd bracht veel beperkingen met zich mee, maar predikant Gert Wijnstok ziet ook voordelen. Met zijn partner en tevens collega Hanneke Diermanse staat hij sinds januari 2020 in de kerkelijke gemeente Bathmen-Okkenbroek. Ze moesten van begin af aan alles anders aanpakken. "Hadden we dat niet gedaan, dan waren waarschijnlijk veel initiatieven doodgebloed."

Gert Wijnstok en Hanneke Diermanse (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

Pinksteren

Nieuwe media zijn volgens de predikant nodig om de boodschap van het evangelie eigentijds te brengen. "Met Pinksteren kon iedereen de boodschap in zijn eigen taal horen."

Waar de meeste kerken zich beperken tot online vieringen, begonnen ze in Bathmen met het uitzenden van gesprekken met dorpsbewoners vanuit de kerk, als een soort van lokale omroep. De uitzendingen werden goed bekeken volgens Wijnstok, maar hij wil meer.

Bloggen, vloggen en zoomen

Door het succes van de korte filmpjes die hij ook deelt op Facebook, realiseert Wijnstok zich dat de kerk veel meer gebruik zou moeten maken van de digitale mogelijkheden. "De oude vormen werken niet meer. We moeten op zoek naar nieuwe vormen; bloggen, vloggen, zoomen."

Wijnstok denkt dat na corona veel mensen de kerk wel weer weten te vinden. "De online vieringen werden goed bekeken, er keken veel meer mensen dan de 75 à 80 die we normaalgesproken in de kerk zien." Maar het is voor hem de grote vraag hoe je de anderen bij de kerk en het geloof betrekt.

Jongeren opzoeken bij Boode

De grote uitdaging is om jongeren aan te spreken. Niet zozeer om over het geloof te praten, maar om hun verhalen te horen. Wijnstok: "Zij worden misschien niet zo ziek van corona, maar lijden wel heel erg onder de maatregelen."

Hij ziet het wel zitten om na coronatijd bij uitgaanscentrum Boode de jongeren op te zoeken en met hen in gesprek te gaan. "Ook jongeren worstelen met vragen over hun toekomst. Wie ben ik, wat wil ik."

Zondag 23 mei een gesprek met Gert Wijnstok in Hoogtij.