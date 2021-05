Alleen geschorste Bosch afwezig bij FC Twente voor krachtmeting in Waalwijk

Hoewel het in theorie nog steeds mogelijk is, geloven weinig mensen nog in de kansen van FC Twente om de play-offs voor Europees voetbal te bereiken. De Enschedeërs, momenteel twaalfde in de Eredivisie, hebben vijf punten minder dan nummer acht Sparta Rotterdam. In de voorlaatste speelronde gaat de formatie van Ron Jans op Hemelvaartsdag op bezoek bij RKC Waalwijk.

Ten opzichte van de selectie van afgelopen weekend tegen Heracles Almelo is alleen Jesse Bosch afwezig in Noord-Brabant. De middenvelder is voor een duel geschorst na zijn vijfde gele kaart van het seizoen.

Jans

“We moeten knokken voor elke plek op de ranglijst”, geeft Jans aan op de clubkanalen. “We hebben nog twee wedstrijden te spelen en dat gevoel van winnen is zo lekker, daar moeten we weer naar op zoek gaan. Daar hebben we nog twee kansen voor en het liefst pak je ze allebei. We willen winnen en hopelijk laten we dat op het veld zien.”