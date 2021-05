VIDEO: Twee personen die auto in brand steken in Zwolle gefilmd door beveiligingscamera

De auto werd in de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 mei in brand gestoken. In dezelfde nacht brandde ook twee auto's uit op de parkeerplaats van een flat aan de Dollard in Zwolle volledig uit. De politie gaat ook aan de Dollard uit van brandstichting. Voor een 28-jarige flatbewoner was het de tweede keer in zeven maanden tijd dat een auto van hem in brand werd gestoken. Niet alleen zijn auto, maar ook de auto die in een parkeervak ernaast stond werd door de vlammen volledig verwoest.

Twee auto's brandden vannacht uit aan de Dollard in Zwolle. In oktober vorig jaar gingen op diezelfde parkeerplaats drie auto's in vlammen op. (Foto: RTV Oost)

De brand aan de Dollard was rond half twee 's nachts. Rond half vier in dezelfde nacht was het raak aan de Nijerwalstraat in de Zwolse wijk Stadshagen. Op dat moment staat een Mercedes Benz AMG in lichterlaaie. De twee personen die verantwoordelijk zijn voor deze brandstichting zijn op de camerabeelden moeilijk te herkennen, je ziet wel dat ze een steegje in vluchten.

Of er een verband is tussen beide branden? "Dat zal onderzoek moeten uitwijzen en is nog niet uit te sluiten", zegt politiewoordvoerder Sven Strijbosch. "Tips zijn erg belangrijk om te achterhalen wie of wat hier achter zit. Wie stichtte deze branden? De brand aan de Dollard was tussen half twee en twee in de nacht. Heb je toen iets opvallends gezien in de straat? Heb je camera- of dashcambeelden? Laat het ons dan weten. Dat geldt ook voor de brand aan de Nijerwalstraat die rond half vier plaatsvond."

Tips?

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur politie Zwolle een privébericht via Facebook

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Gebruik het tipformulier