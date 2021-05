Wie had in Deventer bijna een aanrijding met de auto waarin vermoedelijk de vermiste Ercan Özturk zat?

Ercan Özturk vertrok in de namiddag van zondag 28 maart bij zijn huis in de omgeving van het Zuiderpark in Apeldoorn. Vermoedelijk stapte hij die middag in een lichtblauwe Volkswagen Polo om naar Deventer te gaan. Het is echter onduidelijk of hij daar ooit is aangekomen. Onderzoek in een woning aan de Lebuïnuslaan in Deventer heeft geen duidelijkheid gegeven over het lot van Ercan.

Tekst gaat verder onder de video

"Er moeten mensen zijn die weten wat er met Ercan is gebeurd", zegt politiewoordvoerder Sven Strijbosch. "Laat het weten, want zijn zwangere vriendin en zijn familie maken zich ernstige zorgen. Geef je informatie door. En als je niet wilt dat de politie achter je gegevens komt, bel dan Meld Misdaad Anoniem, dat staat los van de politie en daar worden geen namen en telefoonnummers van bellers genoteerd. De politie krijgt die informatie pas, als niets meer naar de beller te herleiden is."

Was jij die fietser die daar op de kruising van de Rielerweg en de Veenweg tussen 16.45 uur en 17.45 uur bijna werd aangereden, neem dan contact op. Ook is de politie nog op zoek naar dashcambeelden van automobilisten die op zondag 28 maart tussen 16.00 uur en 20.00 uur over de N344 hebben gereden tussen Apeldoorn en Deventer. Mogelijk is op die beelden een lichtblauwe Volkswagen Polo te zien.

Tips?

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Opsporingstiplijn: 0800 - 6070

- Stuur politie Deventer een privébericht op Facebook

- Of gebruik het tipformulier