Suzanne Giesen en Anne-Lena Stolze verlengen contract bij FC Twente Vrouwen

Giesen stopte vorige zomer met voetballen, maar keerde in de winterstop terug. En dat smaakt naar meer. "Mijn terugkeer is goed bevallen, er is voor mij persoonlijk nog voldoende uitdaging en ik voel me op mijn plek in het team. Op de achtergrond ben ik bezig met mijn studie en de combinatie daagt me op de juiste manier uit. We hebben ons als team ook enorm ontwikkeld en ik heb er zin in om daar nog een jaar deel van uit te maken."

Stolze

Stolze is bezig aan haar tweede seizoen in Enschede, nadat ze in januari 2020 op huurbasis overkwam van Wolfsburg. "Ik ben heel blij dat ik ook komend seizoen bij FC Twente kan spelen", vertelt Stolze. "Ik ben hier op mijn plek bij deze club en voel veel vertrouwen. Ik wil heel graag prijzen met FC Twente winnen."