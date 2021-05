Voor illegale klokkenluiders in Staphorst wordt het moeilijk om 's nachts nog toe te slaan

Als je een replica maakt van een klokkenstoel met daarin twee monumentale klokken, dan loop je de kans dat de plaatselijke jeugd regelmatig in de constructie klimt om hartstochtelijk te beieren. Dat gebeurt in Staphorst ook. De eigenaar van de 'stoel' nam maatregelen om jongeren van de klepel af te houden.

Stalen punten op de houten constructie en twee grote borden met daarop 'verboden toegang' moeten de jeugd ervan weerhouden op de klokkenstoel aan de Olde Kerkhofsweg even buiten Staphorst te klimmen en de klokken te luiden.

Stichting Historieherstel 2017, eigenaar van de constructie, nam deze maatregelen, omdat buren last hebben van jongeren die regelmatig de klokkenstoel als hangplek gebruiken. Daarbij laten ze midden in de nacht de klokken beieren. Dan zit je als omwonende rechtop in bed. Dat is nu lastiger geworden.

Tijdelijk

Allereerst verwijderde de stichting de touwen, dat was vragen om illegale luiders. Toen dat niet voldoende bleek, bracht ze de stalen punten aan en verschenen de verbodsborden. Het is niet de bedoeling dat de maatregelen blijvend zijn.

Ze doen namelijk afbreuk aan het karakteristieke gehalte van het houten bouwwerk, dat een exacte replica is van de klokkenstoel die op deze locatie stond, van de late middeleeuwen tot 1752. Als de rust weer is teruggekeerd, wil de stichting de punten en borden weghalen. Het moet namelijk niet nodig zijn om erfgoed op een dergelijke wijze te beschermen.

Historie

De stichting (her)bouwde twee jaar geleden de verdwenen klokkenstoel die tot 1752 bij de voorloper van de huidige Grote Kerk op het erf stond. De organisatie zag hiervoor speciaal het levenslicht. Honderden jaren stond hier een godshuis. Eerst katholiek, later protestant.

Het dorp Staphorst verhuisde in de loop van honderden jaren een keer of drie. De laatste keer was rond 1750. Kerk en klokkenstoel werden afgebroken om een nieuwe kerk te bouwen op de huidige plek in Staphorst. Nu staat er weer een exacte replica van de klokkenstoel op de originele plek.

Van Wou-klok en Mariaklok

Voor de oude kerkheuvel aan de Olde Kerkhofsweg, een restant van de kerk met begraafplaats, verrees vorig jaar de stoel met daarin twee authentieke klokken. De gerestaureerde Van Wou-klok uit 1512, die zestig jaar kapot in de tuin van de Grote Kerk stond, en de replica van de Mariaklok uit 1417 werden in de constructie gehangen.

Net als vroeger, want de Van Wou-klok en de Mariaklok hingen ook in de oude klokkenstoel en later in de toren van de Grote Kerk. Ze werden geroofd in de oorlog. De Van Wou-klok kwam terug, met scheur, de Mariaklok bleef spoorloos. Klokkengieter Laudy maakte een replica.

De klokken luiden bij speciale gelegenheden, zoals onlangs Koningsdag. Het is niet de bedoeling dat de jeugd het brons laat spreken.